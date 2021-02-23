Milas Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Muğla Milas Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Milas Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Milas Belediyesi Personel Alımı

Milas Belediyesi Personel Alımı

1868 yılında kurulan Milas Belediyesi, 2014 yılında kabul edilen büyükşehir kanunu ile ilçe belediyesi statüsü kazanmıştır.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında dar gelirli, yardıma muhtaç ailelere yardımlar yaparak, gerekli destekleri sağlayan, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek Milas’ı ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak için çalışmalar sürdüren Milas Belediyesi, bu çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılamak adına personel alımı yapmaya hazırlanmaktadır.

Milas Belediyesi İşçi Alımı

Sosyal, katılımcı ve demokratik belediyecilik ilkelerine bağlı olarak faaliyet gösteren ve personellerini de bu ilkeler doğrultusunda çalıştıran Milas Belediyesi’nin kadrosuna sözleşmeli işçi olarak dahil edeceği yeni personellerine, mevcut personellerinde olduğu gibi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında mesai uygulayacağı, mesai saatleri dışında çalışan personellerine fazla mesai ücreti ödeyeceği ve hali hazırdaki çalışanları ile benzer sosyal hakları sağlayacağı bilinmektedir.

Milas Belediyesi Memur Alımı

Milas Belediyesi memur alımı kurumun web sitesinde yayınlanmakta ya da KPSS ile alım yapılacağı zaman tercih kılavuzunda açık pozisyonlar duyurulmaktadır. Herhangi bir yazılı sınav söz konusu olmadan alım gerçekleşeceği zaman sadece kurumun resmi sitesinden yayın yapılmaktadır. Bu nedenle belediye bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, mülakatı başarıyla geçmek istiyorsa önceki alımlarda sorular soruları incelemelidirler.

Belediyenin çevre düzenlemeleri haricinde yönetim binasında da, vatandaşlara ve bölgeye gelen turistlere çeşitli hizmetler verilmektedir. Buna bağlı olarak da memur statüsüne alınan kişiler, hem belediye merkez binasında hem de ilçedeki kuruma bağlı diğer binalarda görevlendirilmektedir.

Milas Belediyesi İş İlanları

Alt yapı, üst yapı, tanıtım, kültürel, sportif, iktisadi, restorasyon ve peyzaj çalışmaları ile çağdaş bir kent yaratma yolunda önemli adımlar atan Milas Belediyesi, bu faaliyetleri kapsamında kadrosuna alacağı personeller ile ilgili bütün detayları internet sitesi üzerinden yayınlayacağı iş ilanı ile duyuracak. Kurum tarafından henüz net bir açıklama yayınlanmamış olsa da, kadroya yeni alacağı personellerin genellikle sözleşmeli işçi statüsüyle alınacağı tahmin edilmektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Milas Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Milas Belediyesi bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan iş ilanlarını takip etmeleri ve çalışmak istedikleri birim için kadro açılınca iş başvuru formunu doldurarak başvurularını gerçekleştirmeleri ya da İşkur bürolarına cv ile birlikte giderek ön başvurularını yapmaları gerekmektedir.

İşkur yetkilileri ve Milas Belediyesi insan kaynakları tarafından değerlendiren ve başvuruları olumlu görülen adaylar mülakata alınarak başvurulanlar arasından ikinci bir eleme yapılmaktadır. Mülakatı da başarı ile tamamlayan adaylar için işe alım süreci başlatılarak belediye kadrosuna dâhil edilmektedir.

Milas İş İlanları

Belediye tarafından yayınlanan duyurular içerisinden herhangi bir ilanın koşullarını sağlayamıyorsanız ya da sizin hedeflediğiniz kariyer planına uygun bir iş ilanı bulamadıysanız, şansınızı özel sektörde deneyebilirsiniz. Kış mevsimi oldukça ılık geçen bu mevkide, yılın 4 mevsimi Milas iş ilanları aracılığıyla meslek sahibi olabilirsiniz.

Milas Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Milas Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Milas Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Milas Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Milas Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Milas Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Milas Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Milas Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©