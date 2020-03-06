Migros Ticaret A.Ş Mağaza Personeli işe Alımı

Sorumlu olduğu satış alanında ürün teşhirlerinin ve diğer görsel elemanların görsel standartlara uygun şekilde düzenlenmesini ve sürekliliğini sağlar.



- İhtiyaç olduğunda, kargodan ürün teslim alma, ürün alarmlama, askılama, mağazaya ürün indirme, iade amaçlı ürün toplama, katlama, ve mağaza içi temizlik çalışmalarına katılır. Etiket değiştirme çalışmalarında aktif olarak görev alır.

- Müşterilerin ihtiyaçlarını öğrendikten sonra uygun olan ürünü müşterinin beğenisine sunar.



- Müşterilere sunacağı koleksiyon ve ürünlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olur ve müşterilere ürün özelliklerini anlatır.

- Mağazanın ve ürünlerin düzenli olmasını sağlar. Mağazada ürün sunumlarının görsel standartlara uygunluğunu sağlar.



- Genel görünüşü, olumlu tavrı, kurumsal kimliğe uygundur. Markaya değer katar. Marka imajının yükselmesine katkı sağlar.