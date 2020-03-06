Migros Ticaret A.Ş Mağaza Personeli Eleman Alımı Migros Ticaret A.Ş Mağaza Personeli işe Alımı kasiyer Alımı Reyon Görevlisi Eleman Alımı, Migros iş başvurusu, Migros başvuru formu 2020
Miğros Ticaret A.Ş Mağaza Personeli ElemanAlımı
İş İçeriği;
- Müşterileri güler yüz ile karşılamak ve uğurlamaktan,
- Güncel kampanyaları takip etmekten,
- Kasa ve çevresinin düzeninden,
- Mağaza kasaları ile ilgili tüm işleri yerine getirmekten,
- Mağazanın gereksinim duyduğu miktar ve nitelikte ürün siparişini hazırlamaktan,
- Reyon ve etiketlerin güncel ve düzenli olmasından,
- Kampanyaları ve özel fiyatlı ürünleri takip etmekten,
- Gün içerisinde reyonları kontrol ederek eksilen ürünlerin depodan çıkarılmasından,
- Müşteri ilişkilerine destek vermekten sorumlu olacak,
Full Time Satış Danışmanları aranmaktadır.
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Başvuru Şartları;
- En çok 10 yıl tecrübeli adaylar
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Sorumlu olduğu satış alanında ürün teşhirlerinin ve diğer görsel elemanların görsel standartlara uygun şekilde düzenlenmesini ve sürekliliğini sağlar.
- İhtiyaç olduğunda, kargodan ürün teslim alma, ürün alarmlama, askılama, mağazaya ürün indirme, iade amaçlı ürün toplama, katlama, ve mağaza içi temizlik çalışmalarına katılır. Etiket değiştirme çalışmalarında aktif olarak görev alır.
- Müşterilerin ihtiyaçlarını öğrendikten sonra uygun olan ürünü müşterinin beğenisine sunar.
- Müşterilere sunacağı koleksiyon ve ürünlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olur ve müşterilere ürün özelliklerini anlatır.
- Mağazanın ve ürünlerin düzenli olmasını sağlar. Mağazada ürün sunumlarının görsel standartlara uygunluğunu sağlar.
- Genel görünüşü, olumlu tavrı, kurumsal kimliğe uygundur. Markaya değer katar. Marka imajının yükselmesine katkı sağlar.
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/migros-ticaret-a-s-halkali-bolge-magaza-personeli-2441067
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