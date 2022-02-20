Migros Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Migros Personel Alımı 2022, Hakmar İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI,Migros İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Migros çalışmak isteyen adaylara müjde. Migros’ta çalışmak isteyen adaylara müjde. Migros bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Migros personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.
Türkiye’de ki süpermarket zincirlerinden birisi olan Migros, 1954 yılında kuruldu. Temeli İstanbul’da atılan firmanın hisseleri 1975 yılında Koç Topluluğu arasında yer alan Vehbi Koç’un yönlendirmesiyle Koç Holding tarafınca devralındı. Devri gerçekleşen firma 1991 yılında halka açık hale getirildi. Büyük mağazacılık uygulamasına başlayan firma 2005 yılında perakende zinciri Tansaş’ı aldı.
Ekonomiye oldukça büyük katkılar sağlayan firma bünyesinde binlerce personele yer veriyor. 45.000’in üzerinde olan personel sayısını her geçen gün artıran firma yeni ilanlarla gündeme geliyor. Migros’un 2019 yılında ki cirosu 23.1 milyar lira oldu.
Migros İş İlanları
Günden güne gelişen ve büyüyen firma personele de ihtiyaç duyuyor. İhtiyaç duyulan personele ulaşmak adına iş ilanları veriliyor. Firmanın ilanları genel ekseriyette resmi web sitesi üzerinden verilse de kariyer.net ile bade başvurular alınıyor.
Türkiye’nin önde gelen ve en büyük market zincirleri arasında yer alan Migros, geniş kullanım alanı vaat eden mağazalarda zücaciye, kitap, gıda ürünleri, ihtiyaç malzemeleri, beyaz eşya, mobilya, konfeksiyon, kırtasiye gibi daha pek çok bölümüyle müşterilerinin gereksinimlerini karşılamaktadır. 65 yıllık tecrübesiyle müşterisinin yanında olan firma dinamik yönüyle de öne çıkıyor.
Migros İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?
Migros iş ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin izlemesi gereken ilk yol;
- Migros resmi web sitesine giriş yapılır
- Başvuru kısmından idari birimler, mağaza yönetimi, mağaza personeli kısımlarından beklentiyi karşılayan ilana giriş yapılır
- Başvuru formu doldurulur
Kariyer.net üzerinden başvuru için;
- kariyer.net Migros ilanları sorgulanır
- İlana giriş yapılır
- Yönlendirmeler ile başvuru formu doldurulur
Migros ta Çalışılabilecek Pozisyonlar
- Mağaza Personeli: Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, eksik ürünleri depodan çıkartmak, mağaza düzenini sağlamak
- Pazarlama Uzmanı: Saha ya da masa başında pazarlamaya dair bütün ihtiyaçların giderilmesi
- Kalite Uzmanı: Ürünlerin ve ambalajların kalite kontrolü, kabulü
- Muhasebe Uzmanı: Masrafların faturalandırılması, ödemelerin yapılması, satıcılarla ilişkiler
- Şarküteri Personeli: ürünlerin yerleştirilmesi, talep doğrultusunda hazırlanarak sunulması
- Genel Başvuru: Firmanın ihtiyaç duyacağı bütün pozisyon alımları
Temel Bilgiler:
Minimum Çalışma Yaşı: 18
Çalışma Saatleri:09.00 – 22.00
Alım Yapılacak Şehirler: İstanbul, İzmir, Muğla, Diyarbakır, Kocaeli, Tekirdağ, Ege Bölgesi şehirleri, İç Anadolu Bölgesi şehirleri.