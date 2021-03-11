Midyat Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Mardin Midyat Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Midyat Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Midyat Belediyesi Personel Alımı

1810 yılında ilçe olarak ilan edilen Midyat, 1890 yılında belediye teşkilatına kavuşmuştur.

Vatandaşlarının daha uygarca yaşaması için Midyat’ı gereken standartlara kavuşturmak hedefinde olan ve Midyat’ı bütün kaynakları ile birlikte kalkındırmak isteyen Midyat Belediyesi bu amaçları kapsamında personel alımı yapmayı planlamaktadır.

Kadrosuna alacağı personelleri imar ve şehirleşme, zabıta, temizlik işleri, destek hizmetleri gibi birimlerde istihdam edeceği tahmin edilen kurumda deneyimli, deneyimsiz ve engelli personellere yer verilecek.

Midyat Belediyesi İşçi Alımı

Midyat Belediyesi’nin bünyesine alacağı personellerin büyük bir kısmının temizlik işleri biriminde yoğunlaşacağı ve bu personellerin sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi kadrosuyla istihdam edileceği tahmin edilmektedir.

Kadrosuna aldığı bütün işçilerine aynı sosyal hakları tanıyan kurum bu işçileri 08.00 il 17.00 saatleri arasında çalıştırmakta ve bu saatler dışında çalışmak durumunda kalmaları halinde maaşlarına ek olarak mesai ücreti ödemektedir.

Midyat Belediyesi Memur Alımı

Midyat Belediyesi; su ve kanalizasyon, temizlik, evlilik, sağlık, zabıta, mezarlık, yapı kullanma, ruhsat, işyeri açma ve imar hizmetleri başta olmak üzere birçok departmana memur alımı yapmaktadır. Kurumun hizmet ağı genişledikçe, Midyat Belediyesi memur alımı ilanları da artmaktadır. Bu nedenle söz konusu olan bölümlerde, hafta içi mesai saatleri içerisinde vatandaşların taleplerinin hızlı ve tekili bir şekilde karşılanabilmesi için hizmet verilmektedir.

Kurumun bünyesinde açık pozisyonlar oluşması halinde, yazılı sınav gerekmeksizin direkt olarak mülakat ile alımlar gerçekleşmektedir. Açığın hızlı bir şekilde kapatılmasını hedefleyen Midyat Belediyesi memur alımları ile ilgili aracı kurumlar vasıtasıyla duyuru yapmaktadır.

Midyat Belediyesi İş İlanları

Hizmetlerini vatandaşlarının Midyat’ta daha uygarca yaşamaları adına şekillendiren Midyat Belediyesi, yatırım alanları ve mevcut birimlerinde istihdam etmek üzere kadrosuna alacağı personeller ile ilgili internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayacak.

Daha önce yayınladığı iş ilanlarında kadrolandırılacak birimler hakkında detaylı bilgileri paylaşan kurum, belediyeye iş başvurusunda bulunacak adayların bu bilgileri dikkate almalarını istemektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Midyat Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Midyat Belediyesi personel alım ilanını kendi internet sitesi üzerinden yayınlasa da alacağı personellerin başvurularını ve mülakatlarını İşkur büroları aracılığıyla yapmaktadır. Mardin için istihdamın önemine vurgu yapan Midyat Belediyesi, bu anlamda İşkur ile görüşmeler yaparak ortak hareket etmektedir.

Kurum bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi internet sitesinde yayınlanacak olan iş ilanlarını takip ederek iş başvuru formunu doldurmaları ya da İşkur bürolarına giderek ön başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Başvuruları olumlu görülen vatandaşlar Midyat Belediyesi insan kaynakları yetkililerinin de katılacağı mülakatlar için İşkur bürolarına davet edilmektedir.

Midyat Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Midyat Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Midyat Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Midyat Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Midyat Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Midyat Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Serik Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Serik Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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