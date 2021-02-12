Mezitli Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Mersin Mezitli Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Mezitli Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Mezitli Belediyesi Personel Alımı

Mezitli Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

1968 yılında belediye statüsünü kazanan Mezitli Beldesi, 2008 yılında yürürlüğe giren bir kanunla ilçe olmuştur.

Muhteşem sahili ile dikkat çeken Mezitli, turizm faaliyetleri ile gelişme gösteren modern bir şehir görümündedir. Turizm faaliyetlerinin yanı sıra sınırları içerisinde yer alan üniversite ile birçok kişi tarafından ziyaret edilen Mezitli’yi daha çok kalkındırmak ve ilçede ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek isteyen Mezitli Belediyesi, bu bağlamda çeşitli projeler geliştirmektedir.

Geliştirdiği projeleri çalışanlarının da özverisiyle hayata geçiren kurum, hizmetlerine hız kazandırmak ve daha çok vatandaşına ulaşabilmek amacıyla personel alımı yapacak.

Mezitli Belediyesi İşçi Alımı

Personel alım yapacak olan Mezitli Belediyesi’nin en çok kadroyu bünyesindeki şirketler dahilinde çalışacak taşeron işçi veya sözleşmeli işçi alımına ayıracağı öngörülmektedir.

Bu işçileri genellikle temizlik işçisi, fen işleri personeli, park ve bahçeler birimine bağlı olarak çeşitli görevlerde çalıştıran kurum, başvuru yapacak olan adayların en az lise mezunu olmak kaydıyla yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek nitelikte olmalarına özen göstermektedir.

Mezitli Belediyesi Memur Alımı

Memur alımlarını belediye web sitesinde gerçekleştirilen duyurular vasıtasıyla takip edebileceğiniz gibi, web sitemiz üzerinden de takip edebilirsiniz. Mezitli Belediyesi memur alımları daha çok üst düzey idari ve teknik personellere yönelik alımlar olmaktadır.

Tıpkı işçi alımlarında olduğu gibi Mezitli Belediyesi memur alımı için de bazı önemli kriterler söz konusudur. Genellikle KPSS önemli olmaktadır. Bu sınava girmiş olan adayların ilgili puan türleri dikkate alınır ve böylelikle mülakata çağrılırlar. Mülakat çoğu zaman sözlü olarak gerçekleştirilir ve başarılı bir şekilde mülakatı tamamlayan adaylar memur olmaya hak kazanır.

Mülakat tüm kadrolar için geçerli değildir. Çoğu zaman genel memur alımlarında mülakat yapılmaz ve KPSS’ye girme şartı da olmayabilir. Bu türden alımlarda adayların, başvurularını doğru bir şekilde gerçekleştirmeleri yeterli olmaktadır.

Mezitli Belediyesi İş İlanları

Doğal, tarihi, ekonomik zenginliklerini ziyaretçilerine modern ve örnek alınabilir bir şekilde sunmak ve bu anlayışı geleceğe taşımak isteyen Mezitli Belediyesi, bu hedef doğrultusunda çalışabilecek, çeşitli niteliklerde deneyimli/deneyimsiz personel alımı yapmayı planlamaktadır.

Engelli vatandaşları için de bütün engelleri kaldırmak adına çalışmalar yapan kurumun, yapacağı personel alımında engelli personellere de yer vereceği tahmin edilmektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Mezitli Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mezitli Belediyesi’nde görev almak isteyen vatandaşların belediyenin internet sitesi üzerinden yayınlayacağı iş ilanlarını takip ederek, kendileri için uygun gördükleri birime ait iş başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ya da kendilerine en yakın İşkur şubesine önceden hazırlamış oldukları cv ile birlikte giderek ön başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Ön başvurusu olumlu olarak değerlendirilen adaylar uzman İşkur görevlisi ve Mezitli Belediyesi insan kaynakları yetkililerinin katılacağı mülakat tabi tutulmakta ve başarılı olan adaylar için işe alım süreci başlatılmaktadır.

Mezitli İş İlanları

Kendisini sadece belediyenin personel alımları ile sınırlandırmayan adaylar Mezitli iş ilanları sayfasında güncel ilanları takip ederek, kendilerine uygun ilanları değerlendirebilir. Hem vasıflı hem de vasıfsız pek çok ilanı görebilmek mümkündür. Kariyerinize uygun iş ilanlarını güncel bir şekilde görüntülemek için çeşitli ilan sitelerine de göz atabilirsiniz…

Mezitli Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Mezitli Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Mezitli Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Mezitli Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Mezitli Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Mezitli Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Mersin Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Mersin Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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