Mersin Üniversitesi Temizlik Personeli ve Hasta Bakımı Personel Alımı Yapacak İş İlanları İş başvurusu ve başvuru formu

Mersin Üniversitesi bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere İŞ-KUR üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Mersin Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere Temizlik Personeli ve Hasta Bakımı Yapılacaktır. Mersin Üniversitesi İş Başvurusu, Başvuru Formu ve Detayları Haberde...
Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam
edilmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre
çalıştırılmak üzere "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile
aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı
yapılacaktır.
GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2) 18-40 yaş aralığında olmak (Temizlik Hizmetleri)
18-35 yaş aralığında olmak( Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri)
3) İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen mezuniyetlerde olmak.
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak şartıyla;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza
süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını
tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan
eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,
5) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak
yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
6) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da
kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
8) Adaylar, başvurunun son günü itibari ile duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına
uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
9) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak veya muaf olmak).
10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
11) Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun
olmak ve tablodaki unvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak.
12) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
13) Açılan pozisyonlara başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde vardiyalı çalışma
düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.
14) Adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı
sonradan tespit edilenlerin, ilan/sınav/göreve başlama süreçlerinin her aşamasında işe kabulleri
Üniversite idaresince sonlandırılacaktır.
15) Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru
yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.
16) İstihdam edilecek işe ilişkin başvuru listeleri, tüm şartları taşıyan adaylar arasından
çekilecek kura ile belirlenir. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonucunda alınacak işçi
sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve yedek aday belirlenir. İŞKUR tarafından Rektörlüğümüze
yönlendirilen adaylar Üniversite Personel Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak "Evrak
İnceleme Komisyonu" tarafından evrak üzerinde müracaata uygunlukları değerlendirilerek
mülakat sınavına girmeye hak kazananlar Mersin Üniversitesi internet adresinden duyurulacaktır.
17) Bu ilan çerçevesinde İŞKUR vasıtası ile yapılacak sürekli işçi alımına dair bütün
duyurular https://mersin.edu.tr internet adresinden ulaşılacak olan web sayfamız üzerinden
yapılacaktır. İşçi aday listelerinde yer alıp mülakata hak kazanan adaylara ayrıca bir yazılı tebligat
yapılmayacaktır. Mülakata girmeye hak kazanan işçi adaylarının listesi Üniversitemiz web
sayfasında "Duyurular" başlığı altında yayımlanacak ve yayımlandığı gün hariç, takip eden 5
(Beş) günlük süre dolduğunda şahsen tebliğ edilmiş sayılacaktır.
18) Bütün açık iş pozisyonları için mülakata girmeye hak kazananlar "Mülakat-
Değerlendirme Komisyonu" tarafından sözlü olarak ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacak
olup, başarılı bulunan adaylar için 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek esasına göre oluşturulacak asil ve
yedek listeleri 20. Maddede yer verilen usule göre duyurulacaktır.
19) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
20) İşe başlatılmaya hak kazananlardan; işe başlatma ve hizmet akdi imzalamak üzere
davet edilip, davet tebliğini aldığı tarihten itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde davete icabet
etmeyenler ile gelip fiilen işe başlamayanların yerine, o adayın yedeği işe başlatılmak üzere aynı
usul ile davet edilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesinden yayımlanacak olup şartları
sağlayan adaylar başvurularını Mersin İş Kurumu İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen
veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
BAŞVURU TARİHLERİ:15/06/2020 -19/06/2020
KURA TARİHİ / SAATİ :29-30/06/2020 (Saat: 09:30)
KURA YERİ: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesi Uğur Oral Kültür Merkezi A
Salonu Yenişehir/MERSİN
KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ:
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede
yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri daha sonra Üniversitemiz internet sitesinde
yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura
çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı
kadar asil ve yine aynı sayıda yedek liste oluşturulacaktır. Söz konusu liste, Üniversitemiz
internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar mülakata alınacaktır. Mülakat sınavı yeri ve
tarihleri Üniversitemiz internet sitesi (https://mersin.edu.tr) "Duyurular" kısmından ilan edilecek
olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
HAZIRLIK VE MÜLAKAT İŞLEMLERİ:
"İŞKUR Liste"de yer alan ve mülakat sınavına çağrılmaya hak kazanan adayların evrak
komisyonunca incelenmek üzere hangi belgeleri teslim edecekleri, belge teslim yeri - zamanı,
mülakat tarihi, yeri-saati ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemiz internet sitesi
(https://mersin.edu.tr/) "Duyurular" kısmından ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
Adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen
evrakı "Evrakı İnceleme Komisyonu"na teslim edeceklerdir. Belirlenen şartları taşıdığı tespit
edilerek mülakata alınacak olanların listeleri, mülakat yeri, tarihi ve saatini de içerir biçimde
Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecektir.
Mülakatta bütün yönleriyle işe uygunluk açısından değerlendirme yapılacak olup, sürekli
işçi statüsünde Üniversitemize en faydalı olacak adayın belirlenmesine gayret edilerek, açık iş
sayısı kadar "Asil İşçi Aday Listesi" ve aynı sayıda "Yedek İşçi Aday Listesi" oluşturulacak ve
ilan edilecektir.
MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ:
Adaylar, mülakat sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 2 (İki) iş günü içinde Mülakat
Komisyonunca değerlendirilmek üzere Personel Daire Başkanlığı nezdinde yazılı olarak itiraz
edebilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde Mülakat Komisyonunca karara
bağlanır. Dilekçe verme usulüne uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İŞE BAŞLAMA İŞLEMLERİ:
İşe başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığına süresi içerisinde şahsen getirebilecekleri gibi, posta, kargo veya kurye ile de
gönderebilirler. Posta, kargo veya kurye ile gönderilen belgelerin eksikliklerinin tamamlanması
idarenin sorumluluğunda değildir. Herhangi bir eksiklik veya hukuki engel söz konusu değilse,
işe başlamaları kendilerine yazılı olarak tebliğ edilecektir.
Kendi isteği ile işe başlamayanların, sonradan başvuru şartlarını taşımadığı tespit
edilenlerin yerine, o işin yedek veya yedek adayları arasından sırası ile işe başlamak üzere
çağrılacaktır.
DİĞER HUSUSLAR:
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge sunanlar ile beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak işe başlayışları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
İlanen duyurulur.
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