Mersin Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, Mersin Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, detayları yazımız devamında...

Mersin Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Mersin Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, Mersin Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, detayları yazımız devamında...

Türkiyemiz hükümetimiz son senelerde sağlık alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın en büyük projelerinden biri olan ‘’Şehir Hastaneleri ‘’ modeli kapsamında ilk olan Mersin Şehir Hastanesi ,3 şubat 2017 Tarihinde hizmete girmiştir.En yüksek kalitede ve konforlu sağlık hizmeti sunmayı amaç edinen Mersin Şehir Hastanesi, eğitim faaliyetleri alanında da öncü şehir hastanesi olmuştur. Mersin Şehir Hastanesi,15 Mayıs 2018 Tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi akreditasyonu almış olup, bu tarihten itibaren Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Sağlık alanındaki yatırımların en önemlisi de hemen hemen çok sayıdaki şehirimizde hizmete giren şehir hastaneleri başı çekmektedir. Türkiyenin en büyük şehir hastanelerinden birisi olan Mersin ilimizde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Mersin Şehir Hastanesi Kalite kültürünü tüm uygulamalarda yaşama geçiren, hasta haklarına saygılı, güvenilir, kaliteli ve tercih edilen referans hastane olmakla birlite Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek, insan haklarına saygılı, güler yüzlü, hasta ve çalışan memnuniyeti ile hasta ve çalışan güvenliğini maksimum düzeyde arttırmaktır. Mersin Şehir Hastanesi bünyesine hastaların memnuniyeti ve hizmeti açısından açık kadro ve poziyonlara personel ihtiyaçları sebebi ile çok sayıda memur işçi personel eleman alımı gerçekleştirilmektedir. Mersin Şehir Hastanesi ilgili birimlerince yayımlanan iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, istenilen nitelik ve özellikler, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu merak ettiğiniz sorular yazımızın devamındadır. Mersin Şehir Hastanesi , Türkiyemizdeki en büyük hastanelerden biri olmakla birlikte, 1.300 kapasiteli olarak hizmete açılmış durumdadır. Sadece kabul edilecek hasta sayısı açısından değil, aynı zamanda da çevre illerde ve Mersin bölgesinde istihdam yaratması açısından da oldukça önemli bir projedir. Mersin Şehir Hastanesi' nin ilgili biimlerince yayınlanan veya ileride açık kadro ve pozisyonlar için yayınlanması muhtemel iş ilanları içinde; temizlik personeli, otopark görevlisi, hasta yönlendirme / refakat / resepsiyon ve tanışma personeli, bahçe bakım personeli, ebe, hemşire, ilaçlama personeli, depo personeli, aşçı, güvenlik görevlisi, bulaşıkçı, doktor, şoför gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer almaktadır. Mersin Şehir Hastanesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Mersin Şehir Hastanesi İş Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Hastane büyüklük anlamında Avrupa’daki Büyük hastaneler arasında olma özelliği taşıyor. Sağlık turizmi açısından sadece Mersin şehrimizdeki vatandaşlarımıza değil, yurt içi veya yurt dışı olsun çok sayıda kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Bunun yanında hastanenin bir diğer önemi ise çok sayıda kişiye istihdam kapısı olması. Hastane inşaatı sırasında 5 bine yakın kişi çalışırken, Mersin Şehir Hastanesi bünyesine her geçen gün çok sayıda personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapılmaya devam ediliyor. Hastane bünyesinde oluşacak personel açıkları için ise İŞKUR tarafınca ilan çıkılıyor. Vatandaşlar başvurularını il veya ilçelerinde bulunan İŞKUR müdürlüklerinden gerçekleştirebiliyorlar. İşkur müdürlüklerinde ve online işkurun web sitesinde dolduracak olduğunuz iş başvuru formu vasıtası ile başvurunuzu yapmanızın ardından kurumun insan kaynakları departmanı başvurunuzu detaylı olarak inceleyecek ve başvurusu olumlu sonuçlananlar da ülkemizin en büyük sağlık kurumlarından bir tanesinde çalışma olanağı elde edeceklerdir.

MİSYONUMUZ Sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla; tıbbi etik ve ilkelerden ödün vermeden, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, kendini yenileyen, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta ve çalışan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, gelişmiş sağlık teknolojileriyle kaliteli, kesintisiz, güvenilir hizmet anlayışı ile ulusal ve uluslararası platformda sağlık hizmeti sunmaktır. VİZYONUMUZ Ulusal ve uluslararası alanda, modern tıbbın ulaştığı en üst düzeyde sağlık uygulamalarını takip ederek gelişimine katkıda bulunmak; kaliteyi, güveni, memnuniyeti arttırmadaki kararlılığı ile uluslararası hasta merkezi alanında da fark oluşturmuş, uluslararası standartlara ulaşmış öncü hastane olmak. DEĞERLERİMİZ Kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinciiçerisinde, Etik değerlere önemveren, Hasta ve çalışan haklarınasaygılı, Sağlık teknolojilerinin sunduğu imkânları en üst düzeydekullanan, Evrensel, yenilikçi, çağdaş, kaliteli ve verimli hizmet sunma ilkesinibenimseyen, Kanıta dayalı, etkin ve etkili hizmet esasında, güvenilir, güler yüzlü hizmetveren, Sürekli iyileşme ve gelişmeyi ilke edinmiş bir sağlık tesisiolmak. AMAÇ: Kaliteyi arttırmak ve modern çağın gereklerine uygun, disiplinli bir sağlık hizmeti vermek. HEDEF: Hastane personeli için kreş açmak, IVF Ünitesi kurmak, ROP teşhis tedavi merkezi kurmak, Uluslararası Hasta Kapasitemizi Artırmak, Organ Transplantasyon Sertifikası Almak, Kalp Merkezi Kurmak, KIT- AFEREZ Merkezi Kurmak, Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bilimsel toplantılara öncülük etmek. AMAÇ: Hastane personelinin memnuniyetini sağlayacak şekilde nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek. HEDEF: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek ve personel eksiğini tamamlayarak nitelikli sağlık hizmeti sunacak parametreleri oluşturmak.

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