Merkez Bankası 30 güvenlik görevlisi personel alımı yapacak İş ilanı iş başvurusu ve başvuru formu

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAKTIR.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Alınacak Kişi Sayısı: Güvenlik Görevlisi (30 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı / Sözleşmeli

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

İdare Merkezi ve Şubeler

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (27 Kasım-14 Aralık 2020)

01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.

Askerlik görevini yapmış olmak. (Erkek adaylar için.)

Güvenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak. (Başarılı olan adaylardan renk körlüğü dahil güvenlik görevlisi olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.

Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarında lisans veya ön lisans eğitimini tamamlamış olmak.

- 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Lisans) en az

60 KPSSP1 puanı almış olmak. (Lisans mezunu adaylar için.)

- 2018 yılında yapılan veya 2020 yılında yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön

Lisans) en az 60 KPSSP93 puanı almış olmak. (Ön Lisans mezunu adaylar için.)

Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına (Silahlı) sahip olmak.

En az 175 cm. boyunda olmak. (Uygulamalı sınav öncesi boy ölçümü tarafımızca yapılacak, bu şartı sağlamayanlar uygulama sınavına alınmayacaktır.)

2. Genel Yetenek Sınavı (03 Ocak 2021)

Genel yetenek sınavı test yöntemiyle yapılacaktır. Koşulları taşıyan adaylardan KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda ilk 360 aday (360'ıncı adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) genel yetenek sınavına çağrılacaktır.

3. Uygulama Sınavı (13-15 Ocak 2021)

Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda ilk 180 aday (180'inci adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) uygulama sınavına çağrılacaktır.

Uygulama sınavı Ankara'da yapılacak olup, detaylar daha sonra adayların elektronik posta adreslerine bildirilecektir.

Uygulama sınavından yüz üzerinden en az elli ve üzerinde puan alan adaylardan en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 90 aday (90'ıncı adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

4. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (19-21 Ocak 2021)

Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

5. Komisyon Mülakatı (1-5 Şubat 2021)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen uygulama sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 27.11.2020 tarihinden 14.12.2020 tarihi saat 17.30'a kadar Bankamızın internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Fotoğraf

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

Sınav Sonuç Belgesi (KPSS)

Terhis Belgesi

Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası (Silahlı) veya Kimlik Kartı (Silahlı)

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.