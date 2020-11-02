Mardin Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı İş başvurusu nereden nasıl yapılır? başvuru formu

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Mardin Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Mardin Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Mardin ilimiz, Güneydoğu Anadolu Bölgesimizde konumlanmış tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ülkemizin en önemli kentlerinden bir tanesidir. Mardin ilimiz yeni yılda yapılan sayımlar ile elde edilen veriler neticesinde 800 bini aşan bir nüfusu bulunmaktadır. 2012 senesinde yürürlüğe girmiş olan kanun ile Mardin ilimiz, büyükşehir belediyesi unvanını kazanmıştır. Mardin Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Mardin ili ve ilçelerinde iş bekleyen binlerce vatandaşı sevindiren bir duyuru yaptı. Buna göre Mardin Belediyesi personel açığını kapatabilmek için çok sayıda pozisyona personel alımı, işçi alımı, memur alımı yapacaktır. Mardin Büyükşehir Belediyesi açık iş pozisyonları pozisyonlar için istenilen nitelik ve özellikler ile güncel iş ilanları hakkında iş başvuru formu, iş başvuru tarihleri ve iş başvuru şartları hakkında daha fazla bilig sahibi olmak için www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyerek iş ilanları hakkında herkesten önce bilgi sahibi olabilirsiniz.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı İlanı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafınca yapılan haber hiç şüphesiz şehirde iş bekleyen binlerce işsiz vatandaşı umutlandırdı. Mardin kentimiz bildiğiniz üzere tarihi zenginlikleri ile dünyaca ünlü bir şehrimizdir. Kültürel mirasın korunabilmesi, belediyecilik çalışmalarının aksamadan devam edebilmesi, yeni istihdam alanlarının yaratılabilmesi amacıyla 31 mar yerel şeçimlerinde seçilen belediye başkanı Ahmet Türk ün önce şehit yakınlarını işten çıkarması ve sürekli hdp li olmayan işçilerin işine son vermesi ile birlikte yerlerine Pkk sempatizanlarını işe almış olması ve belediye kaynaklarının Pkk terör örgütünün çıkarları için kullanılması sebebiyle İç işleri bakanlığı tarafından görevden alınarak başkanlık görevine Mardin valisi Kayyum belediye başkanı olarak atanmıştı. Kayyumun gelmesiyle birlikte Hdp li başkan tarafından işten atılan yüzlerce masum işçi ve şehit yakınları görevlerine iade edilmişti.Yeni büyükşehir ünvanı almış Mardin şehrimizdeki hizmetler Kayyum atamasıyla son hız devam ederken yeni yapılacak olan çalışmalar ve projelerde çalıştırılmak üzere de birçok kişiistihdam edilecektir. Kayyum başkan ile birlikte belediyecilik hizmetini daha iyi vermek isteyen Mardin Büyükşehir Belediyesi, memur işçi personel alımlarında önceliğini her zaman olduğu gibi tecrübeli işinin ehli, işten anlayan vasıflı kişilere verecektir. Kayyum başkan ile belediye açık olan pozisyonlara personel alımı yapacak ve bunun için gerekli maddi kaynağı bütçeyi ise hazırlamış durumdadır.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafınca Memur işçi personel alımı planlanmış olup detayları ise yavaş yavaş bellirginleşmeye başladı. Açık olan pozisyonlara Memur işçi personel alımı yapılacak olan personeller sözleşmeli, daimi ve geçici olarak belediye bünyesinde ve iştirak şirketlerinde kadroya alınacaklardır. Mardin Büyükşehir Belediyesi avukat, zabıta, güvenlik görevlisi, park bahçe görevisi, temizlik işçisi, mühendis, programcı, itfaiyeci,şoför, arkeolog, tarihçi personel arşiv uzmanı, büro personeli, bölge plancısı, tapu uzmanı, memur gibi çok sayıda kadro ve pozisyonda Memur işçi personel alımları gerçekleştirecektir.

Mardin Büyükşehir Belediyesi memur işçi personel alımı açık poziyonlar için yapılacak başvurular genellikle belediyeye şahsen yapılmaktadır. Belediye internet üzerinden açık poziyonu, poziyon için istenilen nitelik ve özellikleri belitecek ve ardından başvuruları alarak uygun görülen adayı mülakaat için belediye yetkililerince görüşmeye davet edecektir. Öncelikli olarak sayfamızda yayınlanacak olan ilanları www.kamusaati.com web adresimizden takip ederek yayımlanacak iş ilanlarına başvuruda bulunmalı ve mülakata katılmalısınız.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Mardin Büyükşehir Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin’de bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Mardin Büyükşehir Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.