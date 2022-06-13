Manisa Manulaş Ulaşım personel alımı yapacak İş başvurusu ve başvuru formu 2022

Manisa Manulaş Ulaşım, 4 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 16 haziran 2022, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı MANULAŞ tarafından İŞKUR resmi web sayfasında yayınlanan ilanda en az lise mezunu 45 yaş sınır ve sürekli kadroda olmak üzere Otopark Personeli alımı yapılacağı açıklanmıştır.

MANULAŞ En Az Lise Sürekli Kadro 45 Yaş Sınır Otopark Personeli Alımı İŞKUR resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı MANULAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere en az lise mezunu sürekli kadroda 45 yaş sınır 4 Otopark Personeli alınacaktır. Manisa Büyükşehir MANULAŞ başvuru zamanı ve başvuru şekli Adaylar başvurularını 13 – 16 Haziran 2022 tarihleri arasında kurum e-posta adresi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır. Otopark Personel alımında adaylarda aranan başvuru nitelikleri nelerdir Türk vatandaşı olmak. 18 – 45 yaş arasında olmak. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. En az Lise mezunu olmak. Manisa merkez ve Turgutlu ilçesinde ikamet ediyor olmak.

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