Malatya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı İş başvurusu nereden nasıl yapılır? başvuru formu

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Yapılacak Mı?

Doğu Anadolu Bölgesimizn göz bebeği olan Malatya, bölgenin en büyük şehridir. Açıklanan sayılarla nüfusu 750 bini aşmış durumdadır. Büyükşehir yasasının çıkmasının hemen sonrasında 2014 yerel seçimlerinde büyükşehir statüsüne kavuşmuştur. Belediye yetkilerince kamuoyuna yapılan açıklamada, belediye bünyesinde çok sayıda personel ve işçi açığı bulunduğunu ve bu kadrolara yakın zamanda hem belediyenin eksik eleman sayısını azaltmak hemde bölgedeki işsizlik rakamlarını düşürmek ve bölgesel istihdama katkı sağlamak amacı ile memur işçi personel alımı, eleman alımı, işçi alımı ve memur alımı yapacağını duyurdu. Malatya Belediyesinnin iş ilanları hakkında pozisyonlar için istenilen nitelik ve özellikler ile başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı bilgilere web sitemiz www.kamusaati.com internet adresimiz ve haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ne Zaman Personel Alımı Yapacak?

Malatya ilimiz sosyal ve kültürel anlamda bulunduğu konum ile birlikte oldukça zengin bir coğrafya ve iklime sahiptir. Şehrimiz Malatyanın Tarihi İlk olarak Hitit döneminde kurulmuş olan şehrimiz Malatya Tarihi bir şehirdir. Bu tarihi oldukça zengin ve çok eskilere dayanan şehri yönetmek de bir hayli özen ve sabır gerektiren bir iştir. Malatya Büyükşehir Belediyemiz üzerine düşen bu görevi layığı ile yaparak Türkiyemizin en başarılı belediyeleri arasında yerini almaktadır. Elde etmiş olduğu Başarıyı kuşkusuz bünyesinde çalışan her kadro ve kademede yer alan işinin ehli işten anlayan çalışanlarına borçludur. Bu çalışanlara yeniyılda çok sayıda yeni memur işçi personelinde yer alacağı müjdesini vermiştir.

Malatya Büyükşehir Belediyesince yapılacak olan memur işçi personel statüsündeki alımları kuşkusuz Malatya ili ve ilçelerinde şuan işsiz olan iş arayan binlerce vatandaşı çok mutlu etti. Memur işçi personel alımı gerçekleştirlecek pozisyonlar ise tarafımıza iletilen bilgilere göre yükseköğretim mezunu ve ilköğretim mezunu kişilerin açık pozisyonlar için istenilen nitelik ve özellikleri inceleyerek başvuruda bulunabilecekleri çok sayıda kadro bulunmaktadır. İlanlara baktığımız zaman ise bazı kadro ve pozisyonlar için KPSS şartı aranmış olsada genel olarak bakıldığında çoğu pozisyonda KPSS gibi bir sınav şartı bulunmuyor. Memur işçi personel Adayları ilgili kadro ve pozisyonları için istenilen nitelik ve özelliklerdeki başvuru şartlarını sağlıyor ise mülakat ile yani sözlü sınav ile kadroya alınacaklardır. Memur işçi olarak istihdam edilecek personeller geçici olarak veya sözleşmeli olarak kadroya alınacaklar.

2014 deki büyükşehir yasası ile Türkiye’nin önde gelen büyükşehirlerinden olmayı başaran Malatya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda birçok kişiyi ishtiham ederek işe almış ve memur işçi personel alımlarına da yıl boyunca hız kesmeden devam etmiştir. Özellikle memur işçi personel alımlarında birçok kişiyi işe alarak bölgedeki işsizliği azaltarak istihdam yaratmış ve memur işçi personel alımları yaparak hizmet kalitesini ve insan odaklı belediye olarak çalışmalarına hız katmıştır. Malatya Büyükşehir Belediyesi memur işçi personel alımlarına hız kesmeden devam edecektir. Memur işçi personel alımlarını yapmadan önce ilan veren ve memur işçi personel alımı yapacağını belirten Büyükşehir Belediyesi kesin suret ile işinin ehli işten anlayan kişileri uygulama sınavları yaparak tercih edecektir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi memur işçi personel alımlarına

Başlayacak olup, kaç kişinin belediye bünyesinde ve iştirak şirketlerince işe alınarak istihdam edileceği belediyece belirlenmiş durumdadır. Çok sayıda memur işçi personel Belediye bünyesi ve iştirak şirketlerinde eksik poziyonlarda işe başlatılacaktır. Malatya İlimiz büyükşehir belediyesi olması sebebi ile birçok elemanın iş gücü tarafından da öncelikli tercihi haline gelmiştir. Büyükşehir belediyelerimizde bildiğiniz üzere çok sayıda iştirak şirketlerimiz bulunmaktadır. Belediye bünyesinde çalışan iştirak şirketlere de memur işçi personel alımı yapılacağı için Malatya Büyükşehir Belediyesi kontenjanı da buna göre çok daha fazladır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi memur işçi personel alımı sadece belirli zamanlarda planlanıp yapılmamamktadır. Memur işçi personel statüsündeki alımlarını hız kesmeden yapacak olan belediyemiz ne zaman hangi poziyona ihtiyaç duyarsa hemen memur işçi personel alımlarını açacak ve ona göre memur işçi personel alımlarını yapacaktır. Özellikle bir mesleği olanlar ve bir meslek dalında kendini geliştirmiş işinin ehli vasıflı personel olanlar belediyelerde her zaman daha rahat iş bulmuşlardır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi memur işçi personel alımı Toplam İstihdam kaç kişi ile yapılacak ve hangi birime hangi poziyona kaç memur işçi personel alınacak henüz belli değil ancak; internet sitemizi www.kamusaati.com web adresimizden sürekli takip ederek bu belediyenin de memur işçi personel alımlarını yakından takip edecektir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Malatya Büyükşehir Belediyesinde işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Malatya Büyükşehir Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya’da bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.