Madame Coco Personel Alımı ve İş İlanları 2022

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Madame Coco Nasıl Başvurulur?
Madame Coco şirketine iş başvurusu yapmanın çeşitli yolları vardır. Bunlar şöyledir:
- Madame Coco iş başvurusu için ilk olarak e-mail adresini kullanabilirsiniz. Güncel CV ve özgeçmiş dosyanızı basvuru@madamecoco.com e-mail adresine gönderdiğinizde insan kaynaklarınca değerlendirilmekte, ihtiyaç ve uygunluk durumuna göre sizinle iletişime geçilmektedir.
- Yine 0850 532 33 00 numaralı çağrı merkezinden de destek alabilir, bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz.
- Üçüncü olarak Kariyer.net sayfasında firmanın ilanları yer alıyor. Platforma üye iseniz kayıtlı güncel CV’niz ile başvuru yapabilirsiniz.
- Secretcv.com sayfasında da şirketin ilanları bulunur. Buradan da güncel ilanlara başvuru yapabilirsiniz.
Çalışılabilecek Pozisyonlar
- Mağaza Satış Danışmanı,
- Mağaza Müdürü,
- Marka Elçisi,
- Tasarımcı,
- Denetim Uzmanı
- Sevkiyat Uzmanı
- Temizlik Görevlisi
Pozisyon Açıklamaları:
- Mağaza Satış Danışmanı: Mağazalarda müşterileri karşılamak, ürün tanıtımlarını yapmak ve satışlarında yardımcı olmak.
- Mağaza Müdürü: Merkez tarafından belirlenen talimatların, prosedürlerin, yönetmeliklerin mağazada hayata geçirilmesini sağlamak.
- Marka Elçisi: Mağazaları evi gibi yönetecek, müşterileri misafir gibi ağırlayacak disiplinde olmak.
- Tasarımcı: Şirketin ürün tasarım ve geliştirmelerinde görev almak.
- Denetim Uzmanı: Şirketin kalite standartlarını korumasına yönelik denetimleri gerçekleştirmek.
- Sevkiyat Uzmanı: Aktarma depolarında tedarik ve planlama kaynaklı sorunları tespit etmek, takip etmek ve düzeltilerek sonuçlandırmak.
- Temizlik Görevlisi: Mağazaların temizlik ve düzeninden sorumlu olmak…
Temel Bilgiler:
Minimum Çalışma Yaşı: 18
Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cumartesi 09:30 – 18:00.
Alım Yapılacak Şehirler: Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara.