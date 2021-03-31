Lüleburgaz Belediyesi 7 memur alacak 2021 yılı personel alım ilanları

Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi memur alımı işçi alımı yapacak 2021 yılı Lüleburgaz Belediyesi personel alım ilanları Lüleburgaz Belediyesi iş başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte detaylar

Kırklareli İli Lüleburgaz Belediyesi MEMUR ALIM İLANI



Lüleburgaz Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyet KPSS

Türü KPSS

Puanı 1 Sosyal Hizmetler Uzmanı GİH 8 1 -Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren sosyal hizmetler lisans programından mezun olmak

-B sınıfı ehliyet sahibi

olmak Kadın/Erkek P 3 En az 65 2 Sosyal Çalışmacı GİH 8 1 -Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren sosyal hizmetler lisans programından mezun olmak

-B sınıfı ehliyet sahibi

olmak Kadın/Erkek P 3 En az 65 3 Tahsildar GİH 11 2 Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisadi İdari Bilimler veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinin Maliye veya İktisat Bölümlerinden ya da dört yıllık eğitim veren muhasebe lisans programından mezun

olmak Kadın/Erkek P 3 En az 65 4 Memur GİH 10 1 MYO’nun Emlak ve Emlak Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Yerel Yönetimler bölümlerinin birinden mezun

olmak Kadın/Erkek P93 En az 65 5 Memur GİH 10 3 Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisadi İdari Bilimler veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinin Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ya da İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinin

birinden mezun olmak Kadın/Erkek P3 En az 65



BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:



1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.



2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. çıktısı,



3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin www.luleburgaz.bel.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir:

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

h) Sosyal Çalışmacı ve Sosyal Hizmet Uzmanı kadroları için sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.



4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için:

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 03/05/2021-07/05/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Adaylar başvurularını elektronik ortamda [email protected] adresine Şahsen ve İadeli taahhütlü posta yolu ile Lüleburgaz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz /KIRKLARELİ adresinde yapılacaktır.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.



5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Belediyemizce adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava davet edilecektir,

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır.

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları 18/05/2021 tarihinde Belediyemiz www.luleburgaz.bel.tr internet adresinde ilan edilecek olup, sınava çağrılan adaylar kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu sınava giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir. Ayrıca; Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın

sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.



6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü sınav 27/05/2021 tarihinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi No: 114 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

Sözlü sınav;

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

- Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,

konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.



7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması

şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek olup; belediyemiz internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemiz www.luleburgaz.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.