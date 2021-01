Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel ve 20 sürekli işçi alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alımı ve Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla yine ilanda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapacak.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 sürekli işçi alımı yapacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI



Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.



Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını İş-Kur internet sitesinden 18.01.2021 - 22.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır.



Hizmet Türü Kadro Sayısı Yöntem Aranan Nitelikler Temizlik Görevlisi 10 Noter kurası

Sözlü sınav - Lise ve dengi okul mezunu olmak.

- 18 – 35 yaş arasında olmak.

- Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

- Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. Güvenlik Görevlisi 8 - Lise ve dengi okul mezunu olmak.

- 18 – 35 yaş arasında olmak.

- 5188 sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak - temel eğitim sonrası kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valiliklerce verilen geçerli Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

- İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

- Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. Temizlik Görevlisi (Engelli) 2 - En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

- 18 – 35 yaş arasında olmak.

- Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

- Engelli sağlık kurulu raporu ile en az %40 engeli olduğunu belgelendirmek.



I. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

g) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.



II. AÇIKLAMALAR

1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

4. Alımı yapılacak olan temizlik ve güvenlik personelleri, İlimiz ilçelerinde bulunan Üniversitemiz birimlerinde de görevlendirilebilecektir.



III. KURA TARİHİ VE YERİ

İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi işleminin 01.02.2021 tarihinde Pazartesi günü saat 10:30’da Üniversitemiz Konferans salonunda yapılması planlanmakta olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda Üniversitemiz web sayfası (https://www.ksbu.edu.tr) duyurular kısmından adaylara duyurulacaktır. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalında yayınlanacaktır. Kura sonucunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir.



IV. SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4. Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI



Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.



S.NO. UNVANI ADET KPSS PUAN TÜRÜ AÇIKLAMALAR 1 Tekniker 1 KPSS P93 İnşaat teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek. 2 Tekniker 1 KPSS P93 Makine teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi

olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek. 3 Tekniker 1 KPSS P93 Bilgisayar Programcılığı önlisans programından mezun olmak. MCSA-7041 (Microsoft Certified Solutions Associate) sertifikasına sahip olmak. En az 1 yıl sistem ve ağ yönetimi konusunda çalışmış

olmak ve belgelendirmek. 4 Teknisyen 1 KPSS P94 Meslek liselerinin web programcılığı bölümünden mezun olmak. Web programcılığı alanında ustalık belgesine sahip olmak.

En az 3 yıl hastane bilgi işlem alanında çalışmış olmak ve bunu

belgelendirmek. 5 Teknisyen 1 KPSS P94 Ortaöğretim kurumlarının elektrik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz

etmek. 6 Teknisyen 1 KPSS P94 Ortaöğretim kurumlarının elektrik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Asansör bakım ve onarım işlerinde en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz

etmek. 7 Büro Personeli 3 KPSS P93 Maliye, Muhasebe, Vergi Uygulamaları ve İşletme Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 8 Büro Personeli 1 KPSS P3 Lisans mezunu olup, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.

En az 2 yıl A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak ve

bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek. 9 Büro Personeli 1 KPSS P3 Yükseköğretim Kurumlarının Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinden mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak

belgeyle ibraz etmek. 10 Hemşire 5 KPSS P3 Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 2 yıl

hemşire olarak çalışmış olmak. 11 Laborant 2 KPSS P93 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Tıbbi Görüntüleme önlisans programlarının birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi

olmak. 12 Sağlık Teknikeri 5 KPSS P93 Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programlarının

birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi olmak. 13 Sağlık Teknikeri 2 KPSS P93 Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi olmak. 14 Sağlık Teknikeri 2 KPSS P93 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi

olmak. 15 Röntgen Teknisyeni 3 KPSS P93 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi olmak.



I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR



1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yılgeçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar içingeçerli)

10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.

11- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.

12- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

14- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

15- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

16- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.



II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:



Başvuru Yeri/Adresi:

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez.



Başvuru Tarihleri :

Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.



Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.



Müracaat İçin İstenen Belgeler:

1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

2- Başvuru formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

4- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

5- Fotoğraf, (1 adet)

6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için)

7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) 8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)



III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.



Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.