KPSS şartı yok! Adalet Bakanlığı 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak. KPSS şartı yok! 550 memur açıktan ve naklen alınacak!

Adalet Bakanlığı 5-9 uncu dereceli kadrolara 550 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alım yapacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK

Sınava başvurular 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

Geç başvuru günü 2 Mart 2022 dir.

Adalet Bakanlığından:

1- Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 550 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.

2- Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 03 Nisan 2022 Pazar günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacaktır.

Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00 dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

3- Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209,

1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaveya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlikçağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfageçirilmiş olmak şartı aranır.

4- Sınava başvurular 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM

başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi

içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM

başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

Geç başvuru günü 2 Mart 2022 dir.

Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde

yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın

uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgiligüncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacaktır.Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuruekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı ve ÖSYM Adayİşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar)adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri başvuru ekranınayansıtılacaktır.YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleriSisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar),düzeltme/değişiklik bulunan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

5- Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden

edinecekleri Aday Başvuru Formunu (sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır) doldurmuş

olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken,

doldurulmuş Aday Başvuru Formunu ve sınava giriş için gereken kimlik belgesinin aslını

yanlarında bulundurmaları zorunludur.

YÖKSİS’te ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde eğitim bilgisi bulunmayan adayların

mezuniyet belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgenin onaylı bir

örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur. Başvuru ekranına yansıtılan

YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki

eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine

başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. YÖKSİS kaynaklı olmayan

eğitim bilgisinde (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası

edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), düzeltme/değişiklik bulunanların eğitim bilgileriÖSYM başvuru merkezlerince başvuruda değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ilebirlikte web kamerayla alınacak, fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarındageçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafındanengellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.Başvuruda adayın, kimlik ve iletişim bilgileri ile birlikte mezuniyet, çalıştığı kurum, askerlikdurumu vb. bilgileri de alınacaktır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafınıelektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunukontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıpgörevliye onaylaması için geri verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundanaday sorumlu olacaktır. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücretiyatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayanbaşvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Adaylar başvurudabaşvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıylabaşvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemiÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve adaybaşvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarındagerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularınıtamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri iptaledilecek ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

6- Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları

sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak

“Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır.

7- Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin ve https://ais.osym.gov.tr

internet adresinden girişini yaptıkları bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki

eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının

gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan

elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

8- Adayların, sınava başvuru yapmadan önce başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri,

tüm koşulları taşıdıkları takdirde sınav ücretini ödeyerek sınava başvuru yapmaları yararlarına

olacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınava giren ve başarılı olan adayların atamaları

yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

9- Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını

taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen, birden fazla sınav

ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan,

sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret

yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade

edilmeyecektir.

10- Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından,

adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava

Giriş Belgesi düzenlenecektir.

11- Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda

gerçekleştirilecektir. Sınav görevlileri ÖSYM tarafından atanacaktır.

12- Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr

internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava GirişBelgesi ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportununaslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamışpasaport dışında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafındanverilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalımühürlü/barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi degeçerli kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartlarıvb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfuscüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasınısağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerliolmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan(T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.)nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bubelgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veyasalon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavıÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

13- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, Sınav

Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine sınava giriş için gereken kimlik belgesinin aslı ile

şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile

ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.

14- Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için

ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına

İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları

ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları

gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

15- Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45

sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili

çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

a) Türkçe , (10)

b) Matematik (10)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi , (5)

d) Türk Kültür ve Medeniyetleri , (5)

e) Temel Yurttaşlık Bilgisi , (5)

Alan Bilgisi Testi:

İflâs Kanunu Yönetmeliği , (12)

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu , (9)

d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı , (8)

birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin

özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs

Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, c) Harçlar Kanunu,

Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, d) Türk Borçlar Kanununun genel

hükümlerini düzenleyen birinci kısmı, e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli

Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin

Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun

Uygulanmasına Dair Yönetmelik) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 10 alt test için

adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her bir alt test için sınava giren adayların ham

puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve

standart sapma değerleri kullanılarak her bir alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 vestandart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adaylarınsınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra mahkemelerce soru iptaline karar verildiğinde daha

önce sıralamaya dâhil edilenlerin hakları saklı tutulacaktır.

20- Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından

elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten

bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından

a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabınbirinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı,kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleridüzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı , (8)b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra vee) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İleCumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair YönetmeliğinDördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik. (8)Alan bilgisi testinde her alt konudan soru yer almayabilecektir.16- Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYMYönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kurumaverilmez. Sorular, basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan,hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarınınçekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yöndefiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır.Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.17- Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarınaişaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamındadeğerlendirilecektir.Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkatealınmayacaktır.Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilensorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanmasısuretiyle puanlama yapılacaktır.Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi sorularıseksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırkengenel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarakpuanlandırılacaktır.Buna göre;Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Atatürkİlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan BilgisiTesti’nde bulunan 5 konu (a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyenbirinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabınGenel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standartpuanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek veGenel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanıbulunacaktır.Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü GenelYetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 4/7 ileçarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan GenelYetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’ninbütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 16/9 ile çarpılması sonucu bulunacak değerolacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarakadlandırılacaktır.Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nıntoplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.70 ve üzeri puan alan aday sayısı, 550 kişilik kadro sayısının bir katı fazlasına ulaşmadığıtakdirde Genel Başarı Puanları;P k 10 x µ? ? - = + ? ? ? ?P = Adayın Genel Başarı Puanıx = Adayın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine aitBaşarı Puanlarının toplamıµ = Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait BaşarıPuanlarının toplamlarının ortalaması? = Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait BaşarıPuanlarının toplamlarının standart sapmasıformülü kullanılarak ortalaması k, standart sapması 10 olan standart puanlaradönüştürülür. Burada k, kadro sayısının en az bir katı fazlasına kadar adayın Genel BaşarıPuanının 70 puan barajını geçmesini sağlayacak ve en yüksek Genel Başarı Puanı 100 olacakşekilde belirlenir.18-Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almakkaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (550)bir katı fazlası (1100) aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hakkazanır. Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da (1100’üncü adayile aynı puanı alan diğer adaylar) sözlü sınava çağrılacaktır.19- Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresineayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ileöğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.Adayın başarı sırası da sınav sonuç belgesinde yer alacaktır.Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hakkazandınız. Sözlü sınav tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, 70 veüzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “KontenjanDilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçeörneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınavtarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz,adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Bu adaylarıninceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 00012009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunudilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek,sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresigeçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referansnumarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak vecevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.ÖSYM, uygun gördüğü takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internetadresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internetadresinden cevaplayabilecektir.21- 6114 sayılı Kanun gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarınınilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. Soru kitapçıkları, cevap kâğıtlarıve diğer sınav evrakının imajlarının güvenli bir elektronik ortama aynen aktarılması halinde busüreler beklenmeksizin bunlar imha işlemine tabi tutulabilir. Bu suretle elektronik ortamaaktarılan belgeler tüm iş ve işlemlerde geçerli olmak üzere sınav evrakının aslı hükmündedir.22- ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksikararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak,“Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusundaadaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdının görüntüsünüÖSYM’de (Ankara’da), her oturum ayrı ayrı olmak üzere ücreti karşılığı, 6114 sayılı Kanun’un 7.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen imha süresi sona ermeden inceleyebileceklerdir.23- Sınava girecek adaylar 16-24 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internetsayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYMadına 300,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesiyapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödemeişlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar 450,00 TL olan sınav ücretini aynı günyatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’akadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredikartı/banka kartı ile yatırılacaktır.Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır.Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayanadayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgilerisilinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar içinSınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.24- Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan, sınavsonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 15 gün içerisindeistenilecek olan belgelerin gönderilmesi işlemi, e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı KariyerKapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden eDevlet şifresi ile yapılacaktır. Belgelerin gönderilmesine ilişkin şahsen veya posta yoluyla yapılanbaşvurular kabul edilmeyecektir.25- Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kur’a ileyapılacaktır.Sözlü sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler, sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlarile kur’a günü ve yeri Bakanlığımızın internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır.Duyurulur