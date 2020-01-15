KOTON Part Time Satış Danışmanı KOTON Personel Alımı İş İlanı
KOTON Part Time Satış Danışmanı KOTON Personel Alımı İş İlanı
İş İçeriği Başvuru Şartları;
- En az lise mezunu,
- Tercihen mağazacılık sektöründe tecrübeli,
- Mağazacılık alanında kariyer hedefleyen,
- Diksiyonu düzgün, iletişim becerileri gelişmiş,
- Takım çalışmasına uyum sağlayan ve motivasyonu yüksek,
- Güler yüzlü ve müşteri memnuniyetini benimsemiş,
- Modayla ilgili,
- Esnek ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
Tüm satış işlemlerinde aktif rol almak isteyen Part Time Satış Danışmanı takım arkadaşları aranmaktadır!
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/koton-part-time-satis-danismani-bakirkoy-capacity-avm-2446164
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