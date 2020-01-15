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KOTON Part Time Satış Danışmanı KOTON Personel Alımı

KOTON Part Time Satış Danışmanı KOTON Personel Alımı İş İlanı

KOTON Part Time Satış Danışmanı KOTON Personel Alımı
15 Ocak 2020 Çarşamba 19:48

 KOTON Part Time Satış Danışmanı  KOTON Personel Alımı İş İlanı

İş İçeriği Başvuru Şartları;

  • En az lise mezunu,
  • Tercihen mağazacılık sektöründe tecrübeli,
  • Mağazacılık alanında kariyer hedefleyen,
  • Diksiyonu düzgün, iletişim becerileri gelişmiş,
  • Takım çalışmasına uyum sağlayan ve motivasyonu yüksek,
  • Güler yüzlü ve müşteri memnuniyetini benimsemiş,
  • Modayla ilgili,
  • Esnek ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

Tüm satış işlemlerinde aktif rol almak isteyen Part Time Satış Danışmanı takım arkadaşları aranmaktadır!

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/koton-part-time-satis-danismani-bakirkoy-capacity-avm-2446164

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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