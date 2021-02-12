Konyaaltı Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Antalya Konyaaltı Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Yakutiye Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Konyaaltı Belediyesi Personel Alımı

Konyaaltı Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Antalya’nın gelişen ve büyüyen ilçeleri arasında yer alan Konyaaltı İlçesi’nde belediyecilik faaliyetleri 1994 yılında belediye teşkilatının kurulmasıyla başlamıştır.

Konyaaltı Belediyesi, mavinin ve yeşilin kucaklaştığı Antalya’nın gözbebeği Konyaaltı ilçesinin doğal güzelliklerini koruyarak şehrin yaşam kalitesini arttırma hedefiyle adaletli, kaliteli, gelişime açık, şeffaf ve her işin merkezine “insanı” koyan yönetim anlayışından hareket ederek, çağdaş belediyecilik hizmetleri sunmaktadır.

Bu ilkeler doğrultusunda şekillendirdiği hizmetlerine her geçen gün yenilerini ekleyen kurum, yeni hizmet alanları ve mevcut birimlerinde istihdam etmek üzere personel alımı yapmaya hazırlanmaktadır.

Konyaaltı Belediyesi İşçi Alımı

Son dönemlerde kadrosunda daha çok işçi statüsünde çalıştırabileceği personellere ihtiyaç duyan kurum, yakın zamanda yine işçi alımı yapmak için çalışmalara başlamıştır.

Kadrosuna alacağı işçileri sözleşmeli işçi ya da belediye bünyesindeki şirketlerde taşeron işçi olarak istihdam eden Konyaaltı Belediyesi, bu işçilere de diğer personelleri gibi 08.30 ile 17.30 saatleri arasında mesai uygulamaktadır.

Ayrıca kurum, herhangi bir sebeple bu saatler dışında çalışmak durumunda kalan işçilerine maaşlarına ek olarak mesai ücreti de ödemektedir.

Konyaaltı Belediyesi Memur Alımı

Turizm sadece işçi statüsünde çalıştırılmak üzere alınan personel kadrolarını değil, aynı zamanda memur konumunda görev yapması için oluşturulan kadroyu da etkilemektedir. Bu nedenle Konyaaltı Belediyesi memur alımı 2019 yıllında devam edecektir. Her ne kadar kurumun aktif bir ilanı bulunmasa da, kentin turizm geliri önemli bir konu olduğu için belediye bünyesindeki kamu bölümleri her geçen gün arttırılmaktadır.

Buna bağlı olarak da, Konyaaltı Belediyesi memur alımları yapılmakta ve yeni yerler halkın hizmetine açılmaktadır. Belediye bünyesinde memur olabilmeniz için kurumun aradığı şartların tamamını sağlıyor olmanız gerekmektedir. İlgili şartlar, açılacak olan pozisyon detaylarında yer almaktadır.

Konyaaltı Belediyesi İş İlanları

Kentlilik bilincine sahip, turizmi ve doğal mirası yaşatan, bilgiyi esas alan, kamu menfaatlerini ön planda tutan, insan odaklı yönetim anlayışıyla Antalya’nın ışıldayan yüzü olmak istediklerini belirten Konyaaltı Belediyesi yetkilileri, kadrolarında bu anlayışla çalışacak olan personellere yer vermek adına internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlamaktadır.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Konyaaltı Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde çalışmak isteyen adayların, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan iş ilanlarını takip etmeleri ve çalışmak istediği birim için kadro açılınca iş başvuru formunu eksiksiz doldurarak ön başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bütün başvuruların Konyaaltı Belediyesi insan kaynakları birimi tarafından değerlendirilmesi sonucu aranan kriterlere uygun olan adaylara geri dönüş sağlanmakta ve mülakat için belediyenin ilgili birimine çağrılmaktadır.

Konyaaltı İş İlanları

Yerel yönetimler çoğu ilanında yaş kriteri belirtebiliyor. Bu nedenle farklı yaş gruplarından ve eğitim seviyelerinden adayların, Konyaaltı iş ilanları ile ilgili duyurulara da başvuruda bulunabileceğini hatırlatalım…

Konyaaltı Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Konyaaltı Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Konyaaltı Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Konyaaltı Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Konyaaltı Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Konyaaltı Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

AntalyaBelediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan AntalyaBelediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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