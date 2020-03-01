Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 5 personel alımı yapacak, Konya Teknik Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Personel alımı, Konya Teknik Üniversitesi’ne 2020 senesinde personel alımları, İşçi alımları, Memur alımları İş Başvurusu, Başvuru Formu detayları haberimizde..

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 5 Sürekli İşçi Personel Alımı

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 5 personel alımı yapacak, Konya Teknik Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Personel alımı, Konya Teknik Üniversitesi’ne 2020 senesinde personel alımları, İşçi alımları, Memur alımları İş Başvurusu, Başvuru Formu detayları haberimizde..

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Birimlerinde Daimi Statüde çalıştırılmak üzere 5 adet İşçi alınacaktır.

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Açık İş İlanları (Kamu) bölümünde 02.03.2020 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapacaktır.

İlan olunur...

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