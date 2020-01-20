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KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı Personel Alımı İş İlanı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı
20 Ocak 2020 Pazartesi 00:00

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC  A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı

İş İçeriği;

  • Tercihen Teknik Lise mezunu

  • Tercihen perakende sektöründe satış, kasa ya da mal kabul alanında en az 1 yıl deneyimli

  • MS Office uygulamalarına hakim

  • Müşteri memnuniyetini ön planda tutan

  • Vardiyalı ve haftasonu çalışmaya sıcak bakan

  • Başvuru Şartları;

  • Koçtaş Koç Holding ile ev geliştirme perakendeciliği konusunda Avrupa'nın lider kuruluşu olan Kingfisher/B&Q ortaklığıdır. Dünya standartlarında perakendecilik uygulamalarıyla hızlı büyümeyi hedefleyen Koçtaş, Çorlu'da yeni açılacak olan  Koçtaş Fix Mağazası için "MÜŞTERİ DANIŞMANLARI" aramaktadır.

  • Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun)

  • 10 yıl tecrübeli adaylar

  • Sürekli / Tam zamanlı

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/koctas-yapi-marketleri-tic-a-s-musteri-danismanlari-corlu-2435450

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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