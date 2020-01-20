KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı Personel Alımı İş İlanı
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı
İş İçeriği;
- Tercihen Teknik Lise mezunu
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Tercihen perakende sektöründe satış, kasa ya da mal kabul alanında en az 1 yıl deneyimli
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MS Office uygulamalarına hakim
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Müşteri memnuniyetini ön planda tutan
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Vardiyalı ve haftasonu çalışmaya sıcak bakan
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Başvuru Şartları;
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Koçtaş Koç Holding ile ev geliştirme perakendeciliği konusunda Avrupa'nın lider kuruluşu olan Kingfisher/B&Q ortaklığıdır. Dünya standartlarında perakendecilik uygulamalarıyla hızlı büyümeyi hedefleyen Koçtaş, Çorlu'da yeni açılacak olan Koçtaş Fix Mağazası için "MÜŞTERİ DANIŞMANLARI" aramaktadır.
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Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun)
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10 yıl tecrübeli adaylar
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Sürekli / Tam zamanlı
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/koctas-yapi-marketleri-tic-a-s-musteri-danismanlari-corlu-2435450
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