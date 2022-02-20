Koçtaş Personel Alımı ve Güncel İş İlanları 2022

Koçtaş Personel Alımı ve İş İlanları 2022, Koçtaş Personel Alımı 2022, Koçtaş İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Koçtaş İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Koçtaş çalışmak isteyen adaylara müjde. Koçtaş ’ta çalışmak isteyen adaylara müjde. Koçtaş bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Koçtaş personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Koçtaş ’ta çalışmak isteyen adaylara müjde. Koçtaş bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Nasıl Başvurulur?

Koçtaş’ta herhangi bir işe başvurmak için öncelikle Koçtaş’ın veb sitesi üzerinden yararlanabilirsiniz. Firmanın internet sitesi üzerinden kariyer butonuna ve ardından iş ilanları butonuna tıklayarak başvurabileceğiniz pozisyonları görebilir, bu pozisyonlara uygun özellikler taşıyıp taşımadığınızı inceleyebilirsiniz. Bunun dışında Linkedin üzerinden gerekli bilgileri bırakarak da iş başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.a

Koçtaş’ta çalışmak için sahip olunması gereken birçok özellik bulunuyor. Bu özellikler çalışılan alana göre değişiklik gösterebilse de hemen her sektörde öne çıkan özellikler etkin bir iletişim sağlayabilme, diksiyon ve hitabete hakim olma ve kılık kıyafete özen gösterme olarak sayılabiliyor.

Çalışılabilecek Pozisyonlar

Satış elemanı.

Pazarlama temsilcisi.

Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları.

Hizmet alanı.

Yönetici kadrosu.

Pozisyonlar Açıklamaları

Satış Elemanı: Yetkili Koçtaş bayilerinde çalışarak yapı malzemeleri ve mevcut her ürünün satışında görevli eleman olmak.

Yetkili Koçtaş bayilerinde çalışarak yapı malzemeleri ve mevcut her ürünün satışında görevli eleman olmak. Pazarlama temsilcisi: Firmanın ürün alım-satımlarıyla ilgili hizmette bulunmak ve pazarlama alanında faaliyet göstermek.

Firmanın ürün alım-satımlarıyla ilgili hizmette bulunmak ve pazarlama alanında faaliyet göstermek. Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları: Şirketin müşteri memnuniyeti, müşteriye sağlanan hizmetler konusundaki değerlendirmelerini yapmak.

Şirketin müşteri memnuniyeti, müşteriye sağlanan hizmetler konusundaki değerlendirmelerini yapmak. Hizmet kadrosu: Satılan ürünleri götüren kurye, nakliyat vb. gibi işlerde yer almak.

Satılan ürünleri götüren kurye, nakliyat vb. gibi işlerde yer almak. Yönetici kadrosu: Şirketin idari işleri alanında hizmet vererek bu alanda kararlar almak.

Temel Bilgiler:

Minimum Çalışma Yaşı: 18.

Çalışma Saatleri: Günde 8 saat vardiyalı, haftanın bir günü tatil.

Alım Yapılacak Şehirler: Balıkesir, Bursa, Manisa, Bartın, Muğla, Ankara, İzmir, İstanbul.

oçtaş’ta çalışmak isteyen adaylara müjde. Koçtaş bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Koçtaş personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Koçtaş Koç Grubu’nun ilk şirketlerinden birisi olarak 1955 yılında kurulmuştur ve satış malzemeleri yapmaktadır. 1996’da perakende işine girişen Koçtaş, ilk mağazasını İzmir’de açmış ve bu mağazanın açılışının ardından çeşitli şehirlerde faaliyetlerini hızlandırmıştır.

Yapı malzemesi alanında Türkiye’nin en büyük firmalarından birisi olan Koçtaş, aynı zamanda çeşitli sektörlere de el atmış ve bu anlamda hem ülke içi hem de ülke dışı önemli bir firma konumuna gelmiştir. Sektörde faaliyetlerini sürdürmekte olan firma, Türkiye’nin dev şirketlerinden birisi olmayı başarmıştır.