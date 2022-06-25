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Kocasinan Belediyesi Personel Alımı

Kocasinan Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Kocasinan Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Kocasinan Belediyesi Personel Alımı
Admin
Admin
25 Haziran 2022 Cumartesi 20:59

Kocasinan Belediyesi Personel Alımı

Kocasinan Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Kayseri Kocasinan İmar 10 İşçi Alacak

Kayseri Kocasinan İmar, Güvenlik Görevlisi, 10 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 26 haziran 2022

Kocasinan Belediyesi Personel Alımı

Kayseri kentinin  hem nüfus hem yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesi olan Kocasinan ilçesi, 7 Kasım 1988 tarihinde il merkezinden ayrılıp ilçe olarak ilan edilmiştir. Kocasinan Belediyesi, sağlam kurumsal kapasite ve kurum kültürü ile vatandaşlarının yaşam ve mekân kalitesinin yükseltilmesi, daha yaşanılabilir sukün dolu bir ilçe için ve yerel halkın söz sahibi olduğu, doğal çevrenin, tarihi, kültürel ve yerel değerlerin korunduğu, sürdürülebilir Kent ve mekân planlaması ile toplumsal dayanışmanın artırıldığı ve dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştıran insan odaklı hizmetlerin sunulduğu bir belediye olma misyonunu taşımaktadır. Yatırımlarını bu misyon doğrultusunda şekillendiren Kocasinan Belediyesi, yatırım alanlarında ihtiyaç duyduğu personelleri istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Son dönemde istihdam ettiği personellerini sözleşmeli işçi statüsüyle kadrosuna alan Kocasinan Belediyesi’nin, yeni alacağı personellerini de sözleşmeli işçi kadrosuyla istihdam edeceği öngörülmektedir. Belediye yetkililerinin işçi memur personel alımı aşamasında her zaman yaptığı gibi eşit ve adaletli bir şekilde seçim yapacağını belirtmesi üzerine personellerin kendisine uygun iş ilanı için tercih yapacakları ve istenen iş için yeterli olup olmadıklarını, açık kadro ve pozisyonlar adaylardan istenilenilen nitelik ve özellikleri belirlemek adına personel adaylarına kurumun insan kaynakları birimi tarafından mülakat yapılacağı öngörülmektedir. Ösym tarafınca yapılan Kpss sınavı, geçmiş olduğumuz yıllarda zorluk derecesi normal seviyedeydi. Günümüzdeyse mezun sayısının fazla olması nedeniyle Kocasinan Belediyesi memur alımı sayıca az olup, sınavda sorulan soruların da zorluk derecesi daha fazla artmıştır. Bu nedenle birçok aday Kpss sınavında P3 puan türünden en az 70 almak için mücadele vermektedir. Kocasinan Belediyesi memur alımları ile belirlediğiniz kariyer hedefine ulaşmanız mümkün. P3 puanınız en az 70 ve üzeriyse siz de ÖSYM tarafından açılan tercihlerde, belediyeye başvuru yapabilirsiniz. Tabi yeni eklenen sistemsel bir detayla, Kpss puanınız iyi de olsa mülakattan geçemezseniz devlet memuru olamıyorsunuz. Kocasinan Belediyesi ise işe alımlarda mülakata ve iş için uygun kişi seçmeye işinin ehli olmasına önem vermektedir. Belirli bir tarih ve saat belirlendikten sonra, kurum tarafından adaylar mülakata çağrılır. 15 gün sonra da mülakat sonuçları açıklanır ve aday, bu sözlü sınavı geçerse devlet memuru olmaya hak kazanır.

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Kocasinan Belediyesi İş İlanları

Kocasinan’ı Kayseri’nin yeni yüzü olacak şekilde modernize etmeye çalışan Kocasinan Belediyesi, bu çalışmaları kapsamında kadrosuna alacağı personelleri hangi kadroda ve hangi şartlarda istihdam edeceğine dair resmi internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlayarak vatandaşlarını bilgilendirecek. Tabiki herzaman olduğu gibi bu ilanlar yayımlanır yayımlanmaz Sitemiz www.kamusaati.com adresimizin personel alımı ilanları bölümünde de yer alacaktır. sizlerde herkesten önce benim haberim olsun diyorsanız sitemizi sık kullanılar sekmesine ekleyerek en gülcel haberleri son dakika haberleri ve iş ilanlarını öğrenmek içiin herkesten bir adım önce olabilirsiniz.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

  • Zabıta
  • Temizlik İşleri Görevlisi
  • Şoför
  • Güvenlik
  • Park ve Bahçe İşçisi
  • İşçi
  • Memur
  • Arşivci
  • İtfaiye eri

Kocasinan Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öz Kaynaklarını ve Bütçesini akılcı bir şekilde kullanarak Kocasinan’ın ve dolayısıyla Kayseri’nin gelişmesini sağlama hedefinde olan Kocasinan Belediyesi, bu hususta İşkur yetkilileri ile görüşmeler yaparak bazı alanlarda ortak hareket etmeye karar vermiştir.

Bu nedenle bünyesine alacağı personellerinin internet sitesi üzerinden yayınlayacağı iş başvuru formunu doldurmalarını ya da İşkur büroları aracılığıyla yapılan mülakatlara katılmalarını isteyen belediye yetkilileri, başvuruların insan kaynakları birimi yetkilileri aracılığıyla değerlendirileceğini belirtmektedir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
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Kaynak: Kamu Saati Özel
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Hazal topaloğlu - 2 yıl önce
Merhabalar ben hazal güzellik uzmanıyım evliyim 3 çocuk annesiyim evi ben geçindirmek zorundayim ama 3 aydır işsizim iş bulamıyorum ama sekreterlik düşmanlık çay temizlik gb.isler yapa bilirim acil ise ihtiyacım var
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SENEM - 2 yıl önce
merhabalar ben senem iki yıl once typ li olarak calistim kocasinan temizlik sefliginde suan is bulamiyorum adami olan yerleşiyor sizden is istiyorum her isi yaparim tuvalet yıkamaya bile raziyim
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Selma - 2 yıl önce
Çok zordayım iş Arıyom nolur yardımcı olun Allah rızası için ne iş olursa yaparım
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Humeyra koçak - 2 yıl önce
Hertürlü temuzlik isi yaparim mutfak yemek heryerde calusirim lutfen bu ise ihtiyacim var bi yardimci olun tesekkur ederim sesimizi duyun lütfennnnnnn
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Bahar Özdemir - 2 yıl önce
Acil işe ihtiyacım var lütfen yardımcı olursanız sevinirim
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Ebru adamcıl - 2 yıl önce
Üç çocuk annesiyim liseye giden kızım var lütfen yardımcı olur musunuz temizlik işleri olursa sevinirim
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Ebru adamcıl - 2 yıl önce
Üç çocuk annesiyim işe ihtiyacım var lütfen yardımcı olursanız sevinirim temizlik işleri olursa sevinirim telefon
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Ebru admcıl - 2 yıl önce
İşe ihtiyacım var lütfen yardımcı olur musunuz
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