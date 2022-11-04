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Koçarlı Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Aydın Koçarlı Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Koçarlı Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. GÜNCEL İLAN BELEDİYE 8 işçi alacağını duyurdu.

Koçarlı Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Kamusaati
Kamusaati
04 Kasım 2022 Cuma 19:56

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Aydın Koçarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 personel alınacak.

Adaylar başvurularını 4 - 5 Kasım 2022 tarihleri arasında kurum e-posta adresini elektronik olarak veya Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No: 6 Koçarlı Aydın adresine şahsen Özgeçmiş bırakarak yapacaklardır.

1 danışma memuru, 5 büro işçisi, 1 yönetici sekreteri ve 1 gıda teknikeri alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sabıka kaydı bulunmamak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,

Aydın ilinde ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.

Danışma memuru ve Büro İşçisi alımı için

En az lise mezunu olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olmak.

Yönetici sekreteri alımı için

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

Office programlarını iyi şekilde kullanabilmek,

Diksiyonu ve organizasyon yeteneği gelişmiş olmak,

kadın olmak.

Gıda teknikeri alımı için

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

Office programlarını iyi şekilde kullanabilmek,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olmak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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