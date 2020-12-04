Kocaeli Üniversitesi 37 araştırma görevlisi alacak

Kocaeli Üniversitesi bünyesine boş bulunan kadrolarına ilgili yönetmeliğin maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır. Adaylar başvurularını http://basvuru.kocaeli.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) yaparak aşağıda listelenen belgelerini başvurularına ekledikten sonra son başvuru tarihine saat 23:59 ‘a kadar yapabileceklerdir.
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinin boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile 03.10.2019 tarihli "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.
|Duyuru Başlama Tarihi
|02.12.2020
|Son Başvuru Tarihi
|16.12.2020
|Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi
|06.01.2021
|Giriş Sınavı Tarihi
|13.01.2021
|Sonuç Açıklama Tarihi
|27.01.2021
|Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi
|www.kocaeli.edu.tr
GENEL ŞARTLAR( İlgili Yönetmelik 6. Maddesi)
1)-a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
2)- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
Özel Şartlar (İlgili Yönetmelik Madde 7):
1)-Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Adaylar başvurularını http://basvuru.kocaeli.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) yaparak aşağıda listelenen belgelerini başvurularına ekledikten sonra son başvuru tarihine saat 23:59 ‘a kadar yapabileceklerdir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1)- 1 Adet başvuru formu doldurarak imzalı şekilde çevrimiçi (online) başvuru sistemine yüklenecektir. (Gerekli bilgiler girildikten sonra başvuru sistemi tarafından oluşturulacaktır.)
2)- Özgeçmiş,
3)- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4)- Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri)
5)- Resmi Transkript belgesi fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili)
6)- Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi fotokopisi (ilanda belirtilen özel şarta göre)
7)- 1 Adet fotoğraf,
8)- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e- Devlet üzerinden alınan belge) 9)- ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)
10)- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
11)- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili.)
AÇIKLAMA
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
- 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca “Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır. (Ek cümle:15/4/2020-7243/4 md.) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.(Ek cümle: 21/4/2005 – 5335/10 md.) Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.”
- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
- Çevrimiçi (online) başvuru haricinde Rektörlüğümüze ya da birimlere gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.
- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
NOT:
Başvuru sırasında oluşabilecek teknik sorunlar için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.
|SIRA NO(İLAN
NO)
|BİRİMİ
|BÖLÜMÜ
|ANABİLİM DALI/ASD
|UNVANI
|DER.
|ADET
|ÖZEL ŞART
|1
|Denizcilik Fakültesi
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|Arş.Gör.
|5
|1
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olup bu alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
|2
|Fen Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
|Eski Türk Edebiyatı
|Arş.Gör.
|5
|1
|Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olup, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Eski Türk Edebiyatı alanında veya Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|3
|Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uçak Elektrik- Elektronik
|Uçak Elektrik- Elektronik
|Arş.Gör.
|5
|1
|Uçak/Havacılık Elektrik-Elektronik Bakımı ile ilgili lisans programlarından mezun olup Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı veya havacılıkla ilgili diğer alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
|4
|Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi
|Havacılık Yönetimi
|Havacılık Yönetimi
|Arş.Gör.
|5
|1
|Üniversitelerin Havacılık Yönetimi programlarında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|5
|Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|Uçak Gövde- Motor Bakım
|Uçak Gövde- Motor Bakım
|Arş.Gör.
|5
|1
|Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi / Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde Motor Bakım Bölümünden veya Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Makine Eğitimi Bölümlerinin birinden mezun olup Havacılık Bilimi ve Teknolojileri ABD, Uçak Gövde Motor Bakım ABD, Havacılık ve Uzay Mühendisliği ABD, Uçak ve Uzay Mühendisliği ABD, Makine Mühendisliği ABD, Mekatronik Mühendisliği ABD, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD, Otomotiv Mühendisliği ABD, Makine Eğitimi ABD programlarından birinde tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|6
|Hukuk Fakültesi
|Özel Hukuk
|Medeni Hukuk
|Arş.Gör.
|5
|1
|Hukuk Fakültesi mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|7
|Hukuk
Fakültesi
|Kamu Hukuku
|Mali Hukuk
|Arş.Gör.
|5
|1
|Hukuk Fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku alanında
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|8
|İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
|İktisat
|İktisat Politikası
|Arş.Gör.
|5
|1
|İktisat Bölümü lisans mezunu olup, İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|9
|İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve
Kamu
Yönetimi
|Kentleşme ve Çevre Sorunları
|Arş.Gör.
|5
|1
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi lisans mezunu olup, Kentleşme ve Çevre Sorunları/Bilimleri programında tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
|10
|İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
|Çalışma Ek. ve End. İlişkiler
|Sosyal Politika
|Arş.Gör.
|5
|1
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans mezunu olup, Çalışma Ekonomisi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.
|11
|İlahiyat Fakültesi
|İslam Tarihi ve
Sanatları
|Siyer-i Nebi ve İslam
Tarihi
|Arş.Gör.
|5
|1
|İlahiyat/İslami İlimler lisans mezunu olmak ve İslam Tarihi Alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
|12
|İlahiyat Fakültesi
|Felsefe ve Din Bilimleri
|Din Bilimleri
|Arş.Gör.
|5
|1
|İlahiyat/İslami İlimler lisans mezunu olmak ve Din Felsefesi alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
|13
|İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
|Genel Gazetecilik
|Arş.Gör.
|5
|1
|İletişim Fakültelerinin Gazetecilik Bölümü ve dengi lisans programı mezunu olup, Genel Gazetecilik veya İletişim Bilimleri programlarından birinde tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.
|14
|İletişim Fakültesi
|Reklamcılık
|Reklamcılık
|Arş.Gör.
|5
|1
|Gazetecilik Bölümü lisans mezunu olup, İletişim Bilimleri programında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
|15
|Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi
|Mimarlık
|Yapı Bilgisi
|Arş.Gör.
|5
|1
|Mimarlık lisans mezunu olup Mimarlık alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|16
|Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi
|Mimarlık Bölümü
|Bina Bilgisi
|Arş.Gör.
|5
|1
|Mimarlık lisans mezunu olup Mimarlık alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|17
|Mühendislik Fakültesi
|Elektrik Mühendisliği
|Elektrik Makinaları
|Arş.Gör.
|5
|1
|Elektrik Mühendisliği lisans mezunu olup, Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalında veya Elektrik Makineleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
|18
|Mühendislik Fakültesi
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|Arş.Gör.
|5
|1
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
|19
|Mühendislik Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|Üretim Metalurjisi
|Arş.Gör.
|5
|1
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalında veya Üretim Metalurjisi Anabilim
Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|20
|Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
|Otomotiv
|Arş.Gör.
|5
|1
|Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında veya Otomotiv Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
|21
|Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
|Konstrüksiyon
|Arş.Gör.
|5
|1
|Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında veya Konstrüksiyon Anabilim Dalında tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak.
|22
|Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
|Makine Malz. ve
İmalat Tekn.
|Arş.Gör.
|5
|1
|Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında veya Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|23
|Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
|Hidromekanik ve
Hidrolik
Makineler
|Arş.Gör.
|5
|1
|Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında veya Hidromekanik ve Hidrolik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|24
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|Bilgisayar Bilimleri
|Arş.Gör.
|5
|1
|Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında veya Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|25
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|Bilgisayar Donanımı
|Arş.Gör.
|5
|2
|Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında veya Bilgisayar Donanım Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|26
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|Bilgisayar Yazılımı
|Arş.Gör.
|5
|3
|Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında veya Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|27
|Sağlık
Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
|Ebelik
|Arş.Gör.
|5
|1
|Ebelik Bölümü Lisans mezunu olup Ebelik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi almış olmak 2 yıl Ebelik ve Çocuk alanında çalışmış olmak.
|28
|Spor Bilimleri
Fakültesi
|Rekreasyon
|Rekreasyon
|Arş.Gör.
|5
|1
|Spor Bilimleri Fakültesi veya BESYO lisans mezunu olup Spor Bilimleri veya Beden Eğitimi alanında tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|29
|Spor Bilimleri
Fakültesi
|Antrenörlük Eğitimi
|Antrenörlük Eğitimi
|Arş.Gör.
|5
|1
|Spor Bilimleri Fakültesi veya BESYO lisans mezunu olup Spor Bilimleri veya Beden Eğitimi alanında tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|30
|Teknoloji Fakültesi
|Bilişim
Sistemleri Mühendisliği
|Bilişim
Sistemleri Mühendisliği
|Arş.Gör.
|5
|1
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, aynı alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|31
|Teknoloji Fakültesi
|Enerji
Sistemleri Mühendisliği
|Termal Enerji Sistemleri
|Arş.Gör.
|5
|1
|Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği lisans mezunu olup, aynı alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|32
|Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
|Turizm İşletmeciliği
|Arş.Gör.
|5
|2
|Turizm ile ilgili alanlardan lisans mezunu olup, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
|33
|Ziraat ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
|Tarım Ekonomisi
|Tarım Ekonomisi
|Arş.Gör.
|5
|1
|Tarım Ekonomisi Bölümü lisans mezunu olup, Tarım Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
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