Kocaeli Üniversitesi 37 araştırma görevlisi alacak

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinin boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile 03.10.2019 tarihli "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.



Duyuru Başlama Tarihi 02.12.2020 Son Başvuru Tarihi 16.12.2020 Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 06.01.2021 Giriş Sınavı Tarihi 13.01.2021 Sonuç Açıklama Tarihi 27.01.2021 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.kocaeli.edu.tr



GENEL ŞARTLAR( İlgili Yönetmelik 6. Maddesi)



1)-a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2)- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.



Özel Şartlar (İlgili Yönetmelik Madde 7):

1)-Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.



BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvurularını http://basvuru.kocaeli.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) yaparak aşağıda listelenen belgelerini başvurularına ekledikten sonra son başvuru tarihine saat 23:59 ‘a kadar yapabileceklerdir.



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)- 1 Adet başvuru formu doldurarak imzalı şekilde çevrimiçi (online) başvuru sistemine yüklenecektir. (Gerekli bilgiler girildikten sonra başvuru sistemi tarafından oluşturulacaktır.)

2)- Özgeçmiş,

3)- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4)- Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri)

5)- Resmi Transkript belgesi fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili)

6)- Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi fotokopisi (ilanda belirtilen özel şarta göre)

7)- 1 Adet fotoğraf,

8)- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e- Devlet üzerinden alınan belge) 9)- ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)

10)- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

11)- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili.)



AÇIKLAMA

- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

- 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca “Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır. (Ek cümle:15/4/2020-7243/4 md.) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.(Ek cümle: 21/4/2005 – 5335/10 md.) Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.”

- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

- Çevrimiçi (online) başvuru haricinde Rektörlüğümüze ya da birimlere gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.

- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.



NOT:

Başvuru sırasında oluşabilecek teknik sorunlar için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.



SIRA NO(İLAN

NO) BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ASD UNVANI DER. ADET ÖZEL ŞART 1 Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Arş.Gör. 5 1 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olup bu alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor

olmak. 2 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Arş.Gör. 5 1 Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olup, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Eski Türk Edebiyatı alanında veya Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında

tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 3 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Elektrik- Elektronik Uçak Elektrik- Elektronik Arş.Gör. 5 1 Uçak/Havacılık Elektrik-Elektronik Bakımı ile ilgili lisans programlarından mezun olup Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı veya havacılıkla ilgili diğer alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor

olmak. 4 Havacılık ve Uzay Bilimleri

Fakültesi Havacılık Yönetimi Havacılık Yönetimi Arş.Gör. 5 1 Üniversitelerin Havacılık Yönetimi programlarında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 5 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde- Motor Bakım Uçak Gövde- Motor Bakım Arş.Gör. 5 1 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi / Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde Motor Bakım Bölümünden veya Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Makine Eğitimi Bölümlerinin birinden mezun olup Havacılık Bilimi ve Teknolojileri ABD, Uçak Gövde Motor Bakım ABD, Havacılık ve Uzay Mühendisliği ABD, Uçak ve Uzay Mühendisliği ABD, Makine Mühendisliği ABD, Mekatronik Mühendisliği ABD, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD, Otomotiv Mühendisliği ABD, Makine Eğitimi ABD programlarından birinde tezli

yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 6 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Arş.Gör. 5 1 Hukuk Fakültesi mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 7 Hukuk

Fakültesi Kamu Hukuku Mali Hukuk Arş.Gör. 5 1 Hukuk Fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku alanında

tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 8 İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi İktisat İktisat Politikası Arş.Gör. 5 1 İktisat Bölümü lisans mezunu olup, İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 9 İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi Siyaset Bilimi ve

Kamu

Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Arş.Gör. 5 1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi lisans mezunu olup, Kentleşme ve Çevre Sorunları/Bilimleri programında tezli yüksek lisans veya

doktora yapıyor olmak. 10 İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi Çalışma Ek. ve End. İlişkiler Sosyal Politika Arş.Gör. 5 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans mezunu olup, Çalışma Ekonomisi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında tezli yüksek

lisans veya doktora yapıyor olmak. 11 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve

Sanatları Siyer-i Nebi ve İslam

Tarihi Arş.Gör. 5 1 İlahiyat/İslami İlimler lisans mezunu olmak ve İslam Tarihi Alanında tezli yüksek lisans veya doktora

yapıyor olmak. 12 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Arş.Gör. 5 1 İlahiyat/İslami İlimler lisans mezunu olmak ve Din Felsefesi alanında tezli yüksek lisans veya doktora

yapıyor olmak. 13 İletişim Fakültesi Gazetecilik Genel Gazetecilik Arş.Gör. 5 1 İletişim Fakültelerinin Gazetecilik Bölümü ve dengi lisans programı mezunu olup, Genel Gazetecilik veya İletişim Bilimleri programlarından birinde tezli yüksek

lisans veya doktora yapıyor olmak. 14 İletişim Fakültesi Reklamcılık Reklamcılık Arş.Gör. 5 1 Gazetecilik Bölümü lisans mezunu olup, İletişim Bilimleri programında tezli yüksek lisans veya doktora

yapıyor olmak. 15 Mimarlık ve

Tasarım Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Arş.Gör. 5 1 Mimarlık lisans mezunu olup Mimarlık alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 16 Mimarlık ve

Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Arş.Gör. 5 1 Mimarlık lisans mezunu olup Mimarlık alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 17 Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Elektrik Makinaları Arş.Gör. 5 1 Elektrik Mühendisliği lisans mezunu olup, Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalında veya Elektrik Makineleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora

yapıyor olmak. 18 Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Arş.Gör. 5 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora

yapıyor olmak. 19 Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üretim Metalurjisi Arş.Gör. 5 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalında veya Üretim Metalurjisi Anabilim

Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 20 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Otomotiv Arş.Gör. 5 1 Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında veya Otomotiv Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora

yapıyor olmak. 21 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon Arş.Gör. 5 1 Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında veya Konstrüksiyon Anabilim Dalında tezli yüksek lisans

veya doktora yapıyor olmak. 22 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Malz. ve

İmalat Tekn. Arş.Gör. 5 1 Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında veya Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 23 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Hidromekanik ve

Hidrolik

Makineler Arş.Gör. 5 1 Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında veya Hidromekanik ve Hidrolik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 24 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Arş.Gör. 5 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında veya Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 25 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Arş.Gör. 5 2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında veya Bilgisayar Donanım Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 26 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Arş.Gör. 5 3 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında veya Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 27 Sağlık

Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Arş.Gör. 5 1 Ebelik Bölümü Lisans mezunu olup Ebelik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi almış olmak 2 yıl Ebelik ve Çocuk alanında çalışmış olmak. 28 Spor Bilimleri

Fakültesi Rekreasyon Rekreasyon Arş.Gör. 5 1 Spor Bilimleri Fakültesi veya BESYO lisans mezunu olup Spor Bilimleri veya Beden Eğitimi alanında tezli

yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 29 Spor Bilimleri

Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Arş.Gör. 5 1 Spor Bilimleri Fakültesi veya BESYO lisans mezunu olup Spor Bilimleri veya Beden Eğitimi alanında tezli

yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 30 Teknoloji Fakültesi Bilişim

Sistemleri Mühendisliği Bilişim

Sistemleri Mühendisliği Arş.Gör. 5 1 Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, aynı alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 31 Teknoloji Fakültesi Enerji

Sistemleri Mühendisliği Termal Enerji Sistemleri Arş.Gör. 5 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği lisans mezunu olup, aynı alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 32 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Arş.Gör. 5 2 Turizm ile ilgili alanlardan lisans mezunu olup, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 33 Ziraat ve Doğa Bilimleri

Fakültesi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Arş.Gör. 5 1 Tarım Ekonomisi Bölümü lisans mezunu olup, Tarım Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.