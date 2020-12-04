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Kocaeli Üniversitesi 37 araştırma görevlisi alacak

Kocaeli Üniversitesi bünyesine boş bulunan kadrolarına ilgili yönetmeliğin maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır. Adaylar başvurularını http://basvuru.kocaeli.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) yaparak aşağıda listelenen belgelerini başvurularına ekledikten sonra son başvuru tarihine saat 23:59 ‘a kadar yapabileceklerdir.

Kocaeli Üniversitesi 37 araştırma görevlisi alacak
04 Aralık 2020 Cuma 23:51

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinin boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  sayılı  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazete'de   yayımlanan   "Öğretim   Üyesi   Dışındaki   Öğretim   Elemanı   Kadrolarına   Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin  Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"  ile  03.10.2019  tarihli  "Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmelikte  Değişiklik  yapılmasına  dair  Yönetmelik”in  ilgili  maddelerine  göre araştırma görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.
 

Duyuru Başlama Tarihi 02.12.2020
Son Başvuru Tarihi 16.12.2020
Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 06.01.2021
Giriş Sınavı Tarihi 13.01.2021
Sonuç Açıklama Tarihi 27.01.2021
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.kocaeli.edu.tr


GENEL ŞARTLAR( İlgili Yönetmelik 6. Maddesi)

1)-a)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  belirtilen  şartları taşımak,
b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından  en  az 50  puan  veya  eşdeğerliği  kabul  edilen bir sınavdan  bu puan  muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
2)-  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında  kullanılacak  4'lük  ve  5'lik  not  sistemlerinin  100'lük  not  sistemine  eşdeğerliği Yükseköğretim   Kurulu   kararıyla   belirlenir.   Diğer   not   sistemlerinin   100'lük   not   sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar (İlgili Yönetmelik Madde 7):
1)-Devlet  yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Adaylar başvurularını http://basvuru.kocaeli.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) yaparak aşağıda  listelenen  belgelerini  başvurularına  ekledikten  sonra  son  başvuru  tarihine  saat  23:59  ‘a kadar yapabileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1)- 1 Adet başvuru formu doldurarak imzalı şekilde çevrimiçi (online) başvuru sistemine yüklenecektir. (Gerekli bilgiler girildikten sonra başvuru sistemi tarafından oluşturulacaktır.)
2)- Özgeçmiş,
3)- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4)- Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri)
5)- Resmi Transkript belgesi fotokopisi (Lisans eğitimi ile ilgili)
6)- Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi  fotokopisi (ilanda belirtilen özel şarta göre)
7)- 1 Adet fotoğraf,
8)- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e- Devlet üzerinden alınan belge) 9)- ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)
10)- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
11)- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili.)

AÇIKLAMA
-  Araştırma  görevlisi  kadrosuna  başvuranların  atamaları  2547  sayılı  Kanun'un  50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
-  2547  sayılı  Kanunun  33.  maddesi  uyarınca  “Araştırma  görevlileri,  yükseköğretim kurumlarında  yapılan  araştırma,  inceleme  ve  deneylerde  yardımcı  olan  ve  yetkili  organlarca verilen   ilgili   diğer   görevleri   yapan   öğretim   elemanıdır.   (Ek   cümle:15/4/2020-7243/4   md.) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş  yaşını  doldurmamış olmak gerekir.  Bunlar ilgili  anabilim veya  anasanat  dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu  görüşü  üzerine  rektörün  onayı  ile  araştırma  görevlisi  kadrolarına  en  çok  üç  yıl  süre  ile atanırlar;  atanma  süresi  sonunda  görevleri  kendiliğinden  sona  erer.(Ek  cümle:  21/4/2005  – 5335/10 md.) Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.”
-  Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  yalnızca  bir  tanesine  müracaat  edebilecektir.  Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
-  Çevrimiçi  (online)  başvuru  haricinde  Rektörlüğümüze  ya  da  birimlere  gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.
- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak  ve  atamaları  yapılmayacaktır.  Bunların  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecek  ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

NOT:
Başvuru sırasında oluşabilecek teknik sorunlar için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.
 

SIRA NO(İLAN
NO)		 BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ASD UNVANI DER. ADET ÖZEL ŞART
1 Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Arş.Gör. 5 1 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olup bu alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
2 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Arş.Gör. 5 1 Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olup, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Eski Türk Edebiyatı alanında veya Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
3 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Elektrik- Elektronik Uçak Elektrik- Elektronik Arş.Gör. 5 1 Uçak/Havacılık Elektrik-Elektronik Bakımı ile ilgili lisans programlarından mezun olup Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı veya havacılıkla ilgili diğer alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
4 Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi		 Havacılık Yönetimi Havacılık Yönetimi Arş.Gör. 5 1 Üniversitelerin Havacılık Yönetimi programlarında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
5 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde- Motor Bakım Uçak Gövde- Motor Bakım Arş.Gör. 5 1 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi / Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde Motor Bakım Bölümünden veya Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Makine Eğitimi Bölümlerinin birinden mezun olup Havacılık Bilimi ve Teknolojileri ABD, Uçak Gövde Motor Bakım ABD, Havacılık ve Uzay Mühendisliği ABD, Uçak ve Uzay Mühendisliği ABD, Makine Mühendisliği ABD, Mekatronik Mühendisliği ABD, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD, Otomotiv Mühendisliği ABD, Makine Eğitimi ABD programlarından birinde tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
6 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Hukuk Arş.Gör. 5 1 Hukuk Fakültesi mezunu olup Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
7 Hukuk
Fakültesi		 Kamu Hukuku Mali Hukuk Arş.Gör. 5 1 Hukuk Fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku alanında
tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
8 İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi		 İktisat İktisat Politikası Arş.Gör. 5 1 İktisat Bölümü lisans mezunu olup, İktisat alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
9 İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve
Kamu
Yönetimi		 Kentleşme ve Çevre Sorunları Arş.Gör. 5 1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi lisans mezunu olup, Kentleşme ve Çevre Sorunları/Bilimleri programında tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
10 İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi		 Çalışma Ek. ve End. İlişkiler Sosyal Politika Arş.Gör. 5 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans mezunu olup, Çalışma Ekonomisi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.
11 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve
Sanatları		 Siyer-i Nebi ve İslam
Tarihi		 Arş.Gör. 5 1 İlahiyat/İslami İlimler lisans mezunu olmak ve İslam Tarihi Alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
12 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Arş.Gör. 5 1 İlahiyat/İslami İlimler lisans mezunu olmak ve Din Felsefesi alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
13 İletişim Fakültesi Gazetecilik Genel Gazetecilik Arş.Gör. 5 1 İletişim Fakültelerinin Gazetecilik Bölümü ve dengi lisans programı mezunu olup, Genel Gazetecilik veya İletişim Bilimleri programlarından birinde tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.
14 İletişim Fakültesi Reklamcılık Reklamcılık Arş.Gör. 5 1 Gazetecilik Bölümü lisans mezunu olup, İletişim Bilimleri programında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
15 Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi		 Mimarlık Yapı Bilgisi Arş.Gör. 5 1 Mimarlık lisans mezunu olup Mimarlık alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
16 Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi		 Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Arş.Gör. 5 1 Mimarlık lisans mezunu olup Mimarlık alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
17 Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Elektrik Makinaları Arş.Gör. 5 1 Elektrik Mühendisliği lisans mezunu olup, Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalında veya Elektrik Makineleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
18 Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Arş.Gör. 5 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
19 Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Üretim Metalurjisi Arş.Gör. 5 1 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalında veya Üretim Metalurjisi Anabilim
Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
20 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Otomotiv Arş.Gör. 5 1 Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında veya Otomotiv Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
21 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon Arş.Gör. 5 1 Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında veya Konstrüksiyon Anabilim Dalında tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak.
22 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Malz. ve
İmalat Tekn.		 Arş.Gör. 5 1 Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında veya Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
23 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Hidromekanik ve
Hidrolik
Makineler		 Arş.Gör. 5 1 Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında veya Hidromekanik ve Hidrolik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
24 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Arş.Gör. 5 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında veya Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
25 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Arş.Gör. 5 2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında veya Bilgisayar Donanım Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
26 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Arş.Gör. 5 3 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında veya Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
27 Sağlık
Bilimleri Fakültesi		 Ebelik Ebelik Arş.Gör. 5 1 Ebelik Bölümü Lisans mezunu olup Ebelik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimi almış olmak 2 yıl Ebelik ve Çocuk alanında çalışmış olmak.
28 Spor Bilimleri
Fakültesi		 Rekreasyon Rekreasyon Arş.Gör. 5 1 Spor Bilimleri Fakültesi veya BESYO lisans mezunu olup Spor Bilimleri veya Beden Eğitimi alanında tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
29 Spor Bilimleri
Fakültesi		 Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi Arş.Gör. 5 1 Spor Bilimleri Fakültesi veya BESYO lisans mezunu olup Spor Bilimleri veya Beden Eğitimi alanında tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
30 Teknoloji Fakültesi Bilişim
Sistemleri Mühendisliği		 Bilişim
Sistemleri Mühendisliği		 Arş.Gör. 5 1 Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, aynı alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
31 Teknoloji Fakültesi Enerji
Sistemleri Mühendisliği		 Termal Enerji Sistemleri Arş.Gör. 5 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği lisans mezunu olup, aynı alanlarda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
32 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Arş.Gör. 5 2 Turizm ile ilgili alanlardan lisans mezunu olup, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
33 Ziraat ve Doğa Bilimleri
Fakültesi		 Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Arş.Gör. 5 1 Tarım Ekonomisi Bölümü lisans mezunu olup, Tarım Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.



 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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