0
1
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

Kocaeli İzmit Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Kocaeli İzmit Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Kocaeli İzmit Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. GÜNCEL İLAN BELEDİYE 8 işçi alacağını duyurdu.

Kocaeli İzmit Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Kamusaati
Kamusaati
07 Kasım 2022 Pazartesi 21:29

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kocaeli ili İzmit Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 park bahçe işçisi alınacaktır.

Adaylar başvurularını 11 Kasım 2022 tarihine kadar İzmit Belediyesi kariyer sayfası üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

En az ortaokul mezunu olmak,

Peyzaj ve bahçe bakım işlerinde tecrübeli olmak,

45 yaşını aşmamış olmak,

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak,

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

Tercihen İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak,

B sınıfı sürücü belgesine SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel bedensel engelli veya sağlık problemi kronik rahatsızlığı bulunmamak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
0
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
0
Zeytinburnu Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Zeytinburnu Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.