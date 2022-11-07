Kocaeli İzmit Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Tarsus'ta tüm Türkiye'yi meraklandıran bir dönemin en ünlü olayıyla ilgili iki arkeoloğun sözleri gündem oldu. Arkeologlar, 12 yıl önce aynı eve giren 15 kişinin geri dönmediğini ve evin altında gizli bir geçit olduğunu iddia etti.