Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. GÜNCEL İLAN BELEDİYE 8 işçi alacağını duyurdu.
Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere kadrolu 3 devlet işçisi alınacak.
Bakım Onarım Destek Hizmetleri Endeks Okuma Sayaç Değişimi ve Büro Hizmetleri personeli alınacak.
Adaylar başvurularını 7 Kasım 2022 tarihine kadar kurum web sayfası üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
Türk vatandaşı olmak,
Askerlikle ilişiği bulunmamak,
18 – 45 yaş arasında olmak,
Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,
En az Ortaokul mezunu olmak,
Sahada, uzun süre ayakta kalmayı gerektirecek işlerde ve vardiyalı çalışmaya engel fiziksel ve kronik sağlık problemi bulunmamak şartları aranmaktadır.