0
1
EYT
EYT
0
BES2023
BES2023
0
2022KPSS
2022KPSS
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
0
elektrik
elektrik
0
0
dogalgaz yardım
dogalgaz yardım
0
2023KPSS
2023KPSS
0

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı ne zaman yapacak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında.. GÜNCEL İLAN BELEDİYE 8 işçi alacağını duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Kamusaati
Kamusaati
07 Kasım 2022 Pazartesi 21:24

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere kadrolu 3 devlet işçisi alınacak.

Bakım Onarım Destek Hizmetleri Endeks Okuma Sayaç Değişimi ve Büro Hizmetleri personeli alınacak.

Adaylar başvurularını 7 Kasım 2022 tarihine kadar kurum web sayfası üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

18 – 45 yaş arasında olmak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,

En az Ortaokul mezunu olmak,

Sahada, uzun süre ayakta kalmayı gerektirecek işlerde ve vardiyalı çalışmaya engel fiziksel ve kronik sağlık problemi bulunmamak şartları aranmaktadır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
0
Zeytinburnu Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Zeytinburnu Belediyesi Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
0
Rize Derepazarı Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
Rize Derepazarı Personel Alımı, Güncel İş İlanları ve Başvuru
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.