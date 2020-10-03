Kocaeli Belde Özel Sağlık 11 İşçi personel alımı yapacak iş başvurusu ve başvuru formu

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Gorevdeki 51 il özel idaresi genel sekreterine yonelik sahada son donemlerde ortaya cıkan aksaklık ve ihtiyacları daha yakından anlayabilmek ve mudahale imkanları gelistirebilmek amacıyla düzenlenen eğitimde, kurumsal kapasite, personel yapısı, butce yonetimi ve genel isleyis gibi alanlarda aralarında kayda deger farklılıkları ortadan kaldırabilmek, etkin ve verimli bir yonetim anlayısını koordinasyon icerisinde saglayabilmek hedefleniyor.