Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alım ilanı

|UNVAN
|TALEP EDİLEN İŞÇİ
SAYISI
|ÖĞRENİM DURUMU
|MEZUN OLUNAN BÖLÜM
|KPSS PUAN TÜRÜ
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DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR
|Deniz Trafik Operatörü
|10
|Lisans
|Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden mezun olmak.
|P1
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• Türk vatandaşı olmak,
• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
• 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip olmak ve anılan belge ile en az bir yıl kaptanlık yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek
• Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)’den en az 60 veya TOEFL (Test of English As a Foreign Language)’dan en az 72 (iBT) veya GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya GTH Otoritesi tarafından düzenlenecek İngilizce sınavından en az 80 puan almak veya İdare tarafından düzenlenmiş olan kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak
• Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
• Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.
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Büro Personeli
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5
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Lisans
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Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat, Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik, Pazarlama bölümlerinin birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans
düzeyinde mezun olmak.
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P1
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• Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler kapsamında İdarece belirlenecek görev başı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fesh olunur.
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacaktır) sonucunda işe yerleştirilmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İstanbul ve Çanakkale’de istihdam edilecektir.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat
vermiş sayılır.
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• Lojistik Elemanı, Lojistik Meslek Elemanı, Lojistik Operasyon Elemanı, Lojistik Operasyon Sorumlusu, Depo Sorumlusu, Ambar/Depo Görevlisi, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Depo Sevkiyat Sorumlusu, Kapalı Depo Görevlisi, Satın Alma Sorumlusu, Satın Alma Görevlisi, Satın Alma Uzmanı, Malzeme Planlama Elemanı, Gümrük İşletme Meslek Elemanı, Gümrük Memuru, İthalat- İhracat Sorumlusu alanlarından en az birinde asgari 1 (bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak, bunu iş yerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek
• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Ms Office programlarını bilmek.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi
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kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden
yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
|Mühendis
|2
|Lisans
|Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.
|P1
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• Sistem yöneticisi veya ağ yönetim personeli olarak en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu ve bunu işyerinden alacağı hizmet belgesi ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelemek
• Microsoft sunucu ürünlerinin yönetimini yapabilecek.
• E-posta, Active Directory, Group Policy, DHCP,DNS yapılarını yönetecek.
• Veri Depolama, Sanallaştırma ve Yedekleme sistemlerinin kurulumu ve idamesini gerçekleştirecek.
• Kuruluşun açık kaynak kodlu işletim sistemi çalışmalarında görev alacak.
• Linux tabanlı işletim sistemlerinin Kuruluş altyapısına entegrasyonunu sağlamada görev alacak
• Linux sunucuların yönetilmesi, yedeklenmesi ve kurulumu işlemlerini gerçekleştirecek.
• Kuruluşta kullanılmakta olan ağ cihazlarının yönetecek.
• Güvenlik cihazlarını yönetecek
• Geniş alan ağ yönetiminde tecrübeli.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı
bulunmaktadır.
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Büro Personeli
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8
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Önlisans
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Meslek yüksekokulu Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Denizcilik, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Elektronik ve Haberleşme, Elektronik ve Haberleşme Teknikleri, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Güverte bölümlerinden birinden önlisans düzeyinde mezun olmak.
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P93
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• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden
yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
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• Denizcilik İngilizcesine hakim olmak
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Ms Office programlarını bilmek.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden
yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
|Büro Personeli
|5
|Lisans
|Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans, muhasebe ve finansal yönetim, sigortacılık ve risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, küresel ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finans, bankacılık ve sigortacılık, işletme yönetimi, işletme-ekonomi,
|P1
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• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Ms Office programlarını bilmek.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı
bulunmaktadır.
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Büro Personeli
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2
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Lisans
|muhasebe ve denetim, muhasebe bilgi sistemleri, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası işletme yönetimi, uluslararası işletmecilik bölümlerinin birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak..
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P1
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• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
|Üniversitelerin iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, ekonometri, siyaset bilimi, uluslararası finans, ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finans, muhasebe ve finansal yönetim, sigortacılık ve risk yönetimi, bankacılık, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, küresel ve uluslararası ilişkiler, ekonomi ve finans, bankacılık ve sigortacılık, işletme yönetimi, işletme-ekonomi, muhasebe ve denetim, muhasebe bilgi sistemleri, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası işletme yönetimi, uluslararası işletmecilik bölümlerinin birinden veya eş değerliği YÖK’çe kabul edilen benzeri yurt içi/dışı okullarından/bölümlerinden birinden lisans
düzeyinde mezun olmak.10:00
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• Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) belgesine sahip olmak.
• Konusu ile ilgili mevzuatlara hakim olmak.
• Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
• Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatına hakim olmak.
• Ms Office programlarını bilmek.
• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak
• Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
• Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.