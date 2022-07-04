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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 engelli personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 engelli personel alımı yapacak, 2021 personel alımı iş ilanları, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 engelli personel Alımı Başvuru Formu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 engelli personel alacak
Kamusaati
Kamusaati
04 Temmuz 2022 Pazartesi 20:15

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde ilan edilen başvuru şartları ile ilgili gerekli şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvuruların geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

a-)Büro Personeli (Memur) için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

4857 sayılı İş Kanunu(20 Puan)

Genel kültür (20 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile EKPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde EKPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. EKPSS şartı aranmayan tüm adaylarda sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınavda kurul üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 7814/1-1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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