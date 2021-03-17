Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurulularından birinden mezun 36 İşçi Alacak son başvuru tarihi 29 mart 2021.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurulularından birinden mezun olmak.

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartları sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvuruların geçersiz olduğu, başvurular başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek başvuru yapılabilecektir.

Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

a-) Büro Personeli (Memur) için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

4857 sayılı İş Kanunu(20 Puan)

Genel kültür(20 Puan)

b-) Diğer unvan grupları için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak

için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 2207/1-1

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