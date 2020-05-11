Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 Personel Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Personel Alımı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İş başvurusu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gemici, 2 kaptan, Mühendis, Tahlisiye personeli, Büro personeli memur, Makine Enspektörü, Güverte Enspektörü, Gözcü Muhabereci, Avukat olmak üzere toplamda 112 personel alımı yapacak Detaylar haberde...
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 112 Kişilik Personel alım Duyurusu
İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanlanmış olup son başvuru tarihi 15.05.2020 (dahil)
Açıklama 1-Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde ilan edilen başvuru şartları ile ilgili gerekli şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.Açıklama 2-Türkiye İş Kurumunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne başvuru süresi sonucunda gönderilecek adayların sözlü sınav (mülakat) işlemi ile ilgili bilgiler Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası duyurular bölümünde ayrıca açıklanacaktır
|
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler