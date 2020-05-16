Kırklareli Üniversitesi 15 İşçi Personel Alımı

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

1-GENEL BİLGİLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların

İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer

alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” kadrosuna alım/atama yapılacaktır.

Başvuru başlama tarihi :16/05/2020 Başvuru bitiş tarihi: 20/05/2020

Başvuru Yeri ve Adresi : Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (www.iskur.gov.tr) internet adresi

2-ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ

Sınava alınacak asıl adayların listesi; Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin

tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı (4) ve öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler

esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı (4) olarak kura çekimi sonucu belirlenecektir. Kura ile ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan

bir liste oluşturulur. Ancak Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar için açık iş sayısının üç (3) katı oranında

yedek liste oluşturulacaktır.

Kura tarihi :02/06/2020 Kura yeri: Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

Adaylar istemeleri halinde Üniversitemiz internet sitesinde belirtilecek adresten kura çekimini izleyebileceklerdir. Kura sonucu belirlenen adaylar

Üniversitemiz internet sayfasında (www.kirklareli.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3-DUYURU

Sınav gün, saat ve yeri ile kura öncesi talep şartlarının kontrolü için adaylardan istenen belgeler, kura sonucunda sınava katılmaya hak kazananlar

Üniversitemiz internet sayfasında (www.kirklareli.edu.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu

ile tebligat yapılmayacaktır.

4-SINAV VE İŞE ALIM SÜRECİ

Kura sonucunda sınava katılmaya hak kazananlara; Üniversitemiz Sınav Kurulunca sadece sözlü sınav yöntemi ile sınav yapılacaktır. Sınav sonucu

belirlenen açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday listesi Üniversitemiz internet sayfasında (www.kirklareli.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara

yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5-ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Üniversitemiz internet sayfasında

(www.kirklareli.edu.tr) duyurulacaktır. Adayların söz konusu belgeler ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Atanmaya hak kazananlardan; eksik belge veren, belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını

taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

6-GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin

mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, kura çekimine dahil edilmeyecek, atamaları yapılmayacak,

atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç

duyurusunda bulunulacaktır.