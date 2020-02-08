Kırılmazlar Ticaret LTD.ŞTİ Dış Ticaret Elemanı Personel Alımı
Kırılmazlar Ticaret LTD.ŞTİ Dış Ticaret ElemanI Personel Alımı
İş İçeriği;
- FİRMA BÜNYESİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE,
- MÜŞTERİ PORTFÖYÜNE SAHİP ,
- SERAMİK VE VİTRİFİYE SEKTÖRÜNDE,
- ISI VE TESİSAT SEKTÖRÜNDE,
- LAMİNAT PARKE SEKTÖRÜNDE,
- BOYA VE YALITIM SEKTERÖNDE
- HIRDAVAT VE ELEKTRİK MALZ.SEKTÖRÜNDE
- TECRÜBELİ TAKIM ARKADAŞLARI ARANMAKTADIR.
- MÜRACAATLARIN İNTERNET ÜZERİNDEN VE ŞAHSEN YAPILMASI RİCA OLUNUR.
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Başvuru Şartları;
Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar
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Askerlik yapıldı Yada Muaf olan Erkekler
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Sürekli / Tam zamanlı çalışabilen
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Lisans Yada Önlisans Mezunu Kişiler
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/kirilmazlar-tic-ltd-sti-dis-ticaret-elemani-2461888
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