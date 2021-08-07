Kırıkkale Üniversitesi 47 İşçi Alımı İlanı

4857 sayılı iş Kanunu ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, iŞKUR açık ilanında belirtilen genel ve özel şartları sağlayan adaylar arasından Sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İstihdam edilecek işçiler, noter kurası ile belirlenecek açık iş gücü sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 (dört) katına kadar çağrılacak adaylar arasından, yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenecektir.

işçi alımına ilişkin bu ilana başvurular Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 05/08/2021 - 09/08/2021 tarihleri arasında elektronik (online) olarak yapılacaktır. Kura yeri, tarihi ve saati iŞKUR açık iş ilanında belirtilecektir.

ilan edilen pozisyonlara atanacaklar için deneme süresi 4857 sayılı iş Kanunu uyarınca 2 (iki) aydır.

Başvuru şartlarım taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları; ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılacaktır.

işçi alım sürecinin her aşamasında; sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve atanacak adaylardan istenilecek belgeler ve söz konusu belgelerin teslim tarihine ilişkin tüm bilgilendirme ve duyurular, Üniversitemizin https://kku.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu hususlara dair adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacaktır.