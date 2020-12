Kırıkkale Üniversite hastanesi 122 personel alımı yapacak İş ilanı ve iş başvurusu

Kırıkkale Üniversite hastanesi hemşire alımı, ebe alımı, eczacıalımı,, diyetisyen alımı, biolog alımı, röntgen teknisyeni alımı, laborant alımı, sağlık teknikeri alımı, fizyoterapist alımı ve psikolog alımı olmak üzere toplamda 122 personel alımı yapacak İş ilanı ve iş başvurusu nereden nasıl yapılır detaylar haberde..

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Sözleşmeli Personel Alım İlanı)



Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, KPSS (B) grubu

puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak,

2- Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,

3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5- Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) Grubu KPSS P3 puanı,

Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı,

Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

6- Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak,

7- Eczacı pozisyonuna başvuru için KPSS şartı aranmayıp, başvuracak adayların mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun

eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

8- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli

personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere

başvuru yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve

7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci

maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara

yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen

istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler,

hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi

içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1

(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler:

“…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi

veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum

ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara Ek 4’üncü madde

çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim

bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az 1 (bir) yıllık fiili çalışma şartını

karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3’üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine

uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”



BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

İlanın başvuru süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, başvurular

http://basvuru.kku.edu.tr/sozlesmeli adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.



İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda mevcuttur.)

2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması zorunludur).

3- Öğrenim Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir).

4- Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı.

5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi.

6- Fotoğraf

7- Başvuracak adaylar “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen tecrübe şartına ilişkin çalışma sürelerini, çalıştıkları kurumdan

alacakları ıslak imzalı veya kaşe ile onaylanmış resmi yazı ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri

gerekmektedir.

8- “Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi

zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.



BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

1- Tüm adayların KPSS sonuç belgesi, ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecek olup, yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz

sayılacaktır.

2- KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, başvuru süresinin bitimini müteakip 10 (on)

iş günü içerisinde, Üniversitemiz web sayfasından (veya başvuru platformundan) duyurulacaktır.

3- Söz konusu sonuç açıklanmasına dair ilan, tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

4- Her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

5- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlayarak,

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar ile

belge teslim edip, atamasının yapıldığına ilişkin tebligattan sonra süresi içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar

çağrılacaktır.