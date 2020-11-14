Kırıkkale Keskin Belediyesi 83 İşçi Alımı personel alımı İş başvurusu nasıl yapılır?

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs hasta sayıları giderek artıyor. 14 Kasım günü hasta sayısı 3116 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 411 bin 55'e ulaştı. 92 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 11 bin 418'e çıktı. 29 Temmuz'dan bu yana açıklanan ağır hasta sayısı, 3423'e ulaşarak en yüksek seviyeyi gördü.