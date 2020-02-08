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Kayseri Yem Sanayi Ve Tic.Anonim Şirketi Aşçı Eleman Personel Alımı

Kayseri Yem Sanayi Ve Tic.Anonim Şirketi Aşçı Eleman Personel Alımı

Kayseri Yem Sanayi Ve Tic.Anonim Şirketi Aşçı Eleman Personel Alımı
08 Şubat 2020 Cumartesi 14:34

Kayseri Yem Sanayi Ve Tic.anonim Şirketi Aşçı Eleman  Personel Alımı

İş İçeriği;

  • Alanında en az 3 yıl tecrübeye sahip,
  • Mutfak konusunda kalite standartlarına, gıda güvenliğine ve hijyen kurallarına önem veren,
  • Fabrika sistemine uyum sağlayan,
  • Türk mutfağı lezzetlerine hakim,
  • Planlı, hızlı organize olabilen, sorumluluk bilinci olan,
  • Ekip çalışmasına uyum sağlayacak 85 ile 100 kişi arası personel yemeği çıkarabilecek,
  • Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
  • Dış görünümüne ve kişisel bakımına özen gösteren,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Başvuru Şartları;

Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar

  • Askerlik yapıldı Yada Muaf olan Erkekler

  • Sürekli / Tam zamanlı çalışabilen

  • 3 - 5 yıl tecrübeli adaylar

    Lise  mezunu kişiler
  • İnşaat  firması

  • 1 Kişi eleman alınacaktır

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/kayseri-yem-sanayi-ve-tic-anonim-sirketi-asci-2461815

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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