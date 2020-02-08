Kayseri Yem Sanayi Ve Tic.Anonim Şirketi Aşçı Eleman Personel Alımı
Kayseri Yem Sanayi Ve Tic.anonim Şirketi Aşçı Eleman Personel Alımı
İş İçeriği;
- Alanında en az 3 yıl tecrübeye sahip,
- Mutfak konusunda kalite standartlarına, gıda güvenliğine ve hijyen kurallarına önem veren,
- Fabrika sistemine uyum sağlayan,
- Türk mutfağı lezzetlerine hakim,
- Planlı, hızlı organize olabilen, sorumluluk bilinci olan,
- Ekip çalışmasına uyum sağlayacak 85 ile 100 kişi arası personel yemeği çıkarabilecek,
- Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
- Dış görünümüne ve kişisel bakımına özen gösteren,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar
-
Askerlik yapıldı Yada Muaf olan Erkekler
-
Sürekli / Tam zamanlı çalışabilen
-
3 - 5 yıl tecrübeli adaylar
- İnşaat firması
-
1 Kişi eleman alınacaktır
-
Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/kayseri-yem-sanayi-ve-tic-anonim-sirketi-asci-2461815
Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler