Kayseri ve civarı Elektrik üretim ve Dağıtım Şirketi Personel alımı yapacak, Kayseri Kacetaş iş başvurusu nereden nasıl yapılır?

Kayseri Kacetaş Elektrik Teknikeri ve Elektrik Teknisyeni Personel Alım İlanı Kayseri Elektrik üretim ve Dağıtım Şirketi iş ilanları Kayseri Elektrik üretim ve Dağıtım Şirketi iş başvurusu nereden nasıl yapılır? Kacetaş Elektrik Teknikeri ve Elektrik Teknisyeni iş başvurusu nereye nasıl yapılır? Detyalar haberde..

Kacetaş merkez ve ilçelerinde çalıştırılmak üzere sınavla Elektrik Teknikeri / Elektrik Teknisyeni alınacaktır.

Yazılı sınav Kayseri Üniversitesi tarafından yapılacak olup, yazılı sınavda başarı sağlayan ve puan sıralamasına göre ilk 80 kişi içerisine giren adaylar, Üniversite tarafından ilan edildikten sonra, sözlü ve uygulamalı mülakat hakkı kazanacaktır.

Sözlü ve uygulamalı mülakat sınavları Şirketimiz de oluşturulacak Komisyon tarafından yapılacaktır. Mülakat sonrasında başarılı olanlardan 40 aday belirlenerek personel alım işlemi başlatılacaktır.

A- Aranan Şartlar:

01.01.1991 ve sonrası doğumlu olanlar ve aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar başvuru yapabilecektir. Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde(EKAT) Çalışma İzin Belgesi Eğitimine kabul edilen ve aşağıda belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak;

Örgün eğitim veren Endüstri Meslek Lisesi;

2008 Yılı öncesi mezunlarda Elektrik bölümü mezunu olmak;

2008 Yılı sonrası mezunlarda Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı;

Elektrik Tesisatçılığı ve Pano Montörlüğü dalı

Endüstriyel Bakım Onarım dalı

Yüksek Gerilim Sistemleri dalı

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri mezunu olmak, Örgün eğitim veren Endüstri Meslek Lisesi ;



2008 Yılı öncesi mezunlarda Elektronik Bölümü Mezunu olup;

2008 Yılı sonrası mezunlarda Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı mezunu olup I bendinde belirtilen 4 dal harici daldan mezun olup;

Elektrik

Elektrik Tesisatçılığı ve Pano Montörlüğü dalı

Yüksek Gerilim Sistemleri dallarından birinden Ustalık Belgesine sahip olmak,

III. Örgün eğitim veren Meslek Yüksek Okulu;

Elektrik,

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı,

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi,

Raylı Sistem Elektrik ve Elektronik Teknolojisi,

Yüksek Gerilim Sistemleri,

Elektrik ve Enerji Bölümlerinden birinden mezun olmak

Renk Körlüğü hastalığı bulunmamak ve tam teşekküllü hastaneden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporu alabilecek durumda olmak. 4×4 veya 6 tekerlekli iş makinalarını kullanabilecek C-D-E sınıfı ehliyetlerinden birine sahip olmak veya işe alımdan sonra 3 ay içerisinde bu belgelerden birine sahip olmak. (3 Ay içerisinde ehliyet ibraz edilemezse Personelin iş akdi fesih edilecektir.)

B- Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

İş Başvuru Formu

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Mezuniyet belgesi fotokopisi

Sınav ücretini ödediğine dair dekont

İki adet vesikalık fotoğraf(son 6 ay içinde çekilmiş olacak)

NOT:Başvuru esnasında ve sınava girerken HES kodu istenecektir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların aşağıda yer alan İş Başvuru Formunun çıktısını doldurarak ve yukarıdaki evraklarla birlikte 11 Şubat 2021 Perşembe günü mesai başlangıcından(saat:10:00) itibaren 22 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai bitimine(saat:16:00) kadar elden teslim ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ve Kargo yoluyla başvuru alınmayacaktır.

Başvuru Adresi ; Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No:32 Melikgazi / KAYSERİ

Sınav Başvuru ücreti 125,00 TL (Yüz YirmibeşTürkLirası)’dır. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ ‘nin, Ziraat Bankası-TR160001002256400637035059 veya QNBFinansbank – TR810011100000000098943803 nolu hesaplarına ödenecektir.

C- Sınavı Kazanması Durumunda İstenen Belgeler

Renk Körlüğü hastalığı bulunmadığını ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceğini gösterir Kayseri Şehir Hastanesi veya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinden alınmış sağlık raporu

Askerlik ile ilişiği yoktur belgesi (Muaf olanların sağlık sebebi hariç) ve 31.03.2021 Tarihine kadar Bedelli Askerlik için başvurmuş olmak.

8 Adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf

Noter tasdikli Mezuniyet belgesi

Varsa Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Çalışma İzin Belgesi fotokopisi (TEDAŞ tarafından verilen)

Adli Sicil Belgesi (Çift sorgulu kamu seçenekli)

Sigorta Hizmet Dökümü (Barkodlu ve Detaylı)

Şartlarda belirtilen özelliğe uygun Sürücü belgesi veya edinme taahhütü,

Başvuru şartlarını sağlamayanlar değerlendirme dışı kalacaktır. Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini sunamayanlar, Yazılı sınavı, Sözlü ve Uygulama Mülakatını kazanmış olsalar dahi işe alınmayacaktır.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©