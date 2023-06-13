Kayseri ve Civari Elektrik Aş. Kcetaş 75 Personel Alımı İş başvurusu ve başvuru Şartları 2023

Kcetaş Şirketinde merkez ve ilçelerinde çalıştırılmak üzere sınavla Elektrik Teknikeri / Elektrik Teknisyeni alınacaktır. Kayseri ve Civari Elektrik Aş. 2023 Yılı Elektrik Teknikeri ve Elektrik Teknisyeni Personel Alım İlanı

Şirketimiz merkez ve ilçelerinde çalıştırılmak üzere sınavla Elektrik Teknikeri / Elektrik Teknisyeni alınacaktır.

Yazılı sınav Kayseri Üniversitesi tarafından 16 Temmuz 2023 tarihinde saat 10:00 da yapılacak olup, yazılı sınavda başarı sağlayan ve puan sıralamasına göre ilk 75 kişi içerisine giren adaylar, Üniversite tarafından ilan edildikten sonra, sözlü ve uygulamalı mülakat hakkı kazanacaktır.

Sözlü ve uygulamalı mülakat sınavları Kayseri Üniversitesi Başkanlığında, Üniversite ve Şirketimizce oluşturulacak Komisyon tarafından yapılacaktır. Mülakat sonrasında başarılı olanlardan 50 aday belirlenerek personel alım işlemi başlatılacaktır.

A- Aranan Şartlar:

01.01.1993 sonrası ve 31.12.2002 öncesi doğumlu olanlar ve aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar başvuru yapabilecektir. Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde(EKAT) Çalışma İzin Belgesi Eğitimine kabul edilen ve aşağıda belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak;

Meslek Lisesi;

2008 Yılı öncesi mezunlarda Elektrik bölümü mezunu olmak;

2008 Yılı sonrası mezunlarda Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı;

Elektrik Tesisatçılığı ve Pano Montörlüğü dalı

Endüstriyel Bakım Onarım dalı

Yüksek Gerilim Sistemleri dalı

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri mezunu olmak,

Meslek Lisesi;

2008 Yılı öncesi mezunlarda Elektronik Bölümü Mezunu olup;

2008 Yılı sonrası mezunlarda Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı mezunu olup I bendinde belirtilen 4 dal harici daldan mezun olup;

Elektrik

Elektrik Tesisatçılığı ve Pano Montörlüğü dalı

Yüksek Gerilim Sistemleri dallarından birinden Ustalık Belgesine sahip olmak,

III. Meslek Yüksek Okulu;

Elektrik,

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı,

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi,

Raylı Sistem Elektrik ve Elektronik Teknolojisi,

Yüksek Gerilim Sistemleri,

Elektrik ve Enerji Bölümlerinden birinden mezun olmak

Renk Körlüğü hastalığı bulunmamak ve tam teşekküllü hastaneden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporu alabilecek durumda olmak. 4×4 veya 6 tekerlekli iş makinalarını kullanabilecek C sınıfı ehliyet,SRC-4 belgesi ve Pisko teknik belgesine sahip olmak veya işe alımdan sonra 6 ay içerisinde bu belgeleri ibraz etmek. (6 Ay içerisinde C sınıfı ehliyet,SRC-4 belgesi ve Pisko teknik belgesi ibraz edilmezse Personelin iş akdi fesih edilecektir.)

Not-1: İlan tarihi itibari ile KCETAŞ Taşeron firmasında(KİK:2021/841865 İhale kayıt no’lu OSOS, KİK:2022/602247 İhale kayıt no’lu AÇMA-KESME, KİK:2019/506506-2019/506857 ihale kayıt no’lu Merkez ve İlçeler Platformlu araç şoförler) fiili olarak çalışmakta olanlar, 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olmak şartı ile yukardaki şartları sağlamaları halinde sınava başvuru yapabilirler.

Not-2:Merkez ve İlçelerde çalıştırılacak personeller kura ile belirlenecektir.

B- Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

İş Başvuru Formu

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Mezuniyet belgesi fotokopisi

Sınav ücretini ödediğine dair dekont

İki adet vesikalık fotoğraf(son 6 ay içinde çekilmiş olacak)

Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların aşağıda yer alan İş Başvuru Formunun çıktısını doldurarak ve yukarıdaki evraklarla birlikte 19 Haziran Pazartesi günü mesai başlangıcından(saat:08:30) itibaren 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü mesai bitimine(saat:17:00) kadar elden teslim ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ve Kargo yoluyla başvuru alınmayacaktır.

Başvuru Adresi ; Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No:32 Melikgazi / KAYSERİ

Sınav Başvuru ücreti 300,00 TL (Üç yüzTürkLirası)’dır. Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ ‘nin, Ziraat Bankası-TR16 0001 0022 5640 0637 0350 59 veya QNBFinansbank –TR36 0011 1000 0000 0014 6579 18 nolu hesaplarına ödenecektir.

C- Sınavı Kazanması Durumunda İstenen Belgeler

Renk Körlüğü hastalığı bulunmadığını ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceğini gösterir Kayseri Şehir Hastanesi veya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinden alınmış sağlık raporu

Askerlik ile ilişiği yoktur belgesi (Muaf olanların sağlık sebebi hariç) ve 31.12.2023 Tarihine kadar Bedelli Askerlik için başvurmuş olmak.

Tarihine kadar Bedelli Askerlik için başvurmuş olmak. 8 Adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf

Noter tasdikli Mezuniyet belgesi

Varsa Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Çalışma İzin Belgesi fotokopisi (TEDAŞ tarafından verilen)

Adli Sicil Belgesi (Çift sorgulu kamu seçenekli)

Sigorta Hizmet Dökümü (Barkodlu ve Detaylı)

Şartlarda belirtilen özelliğe uygun Sürücü belgesi veya edinme taahhütü,

Başvuru şartlarını sağlamayanlar değerlendirme dışı kalacaktır. Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini sunamayanlar, Yazılı sınavı, Sözlü ve Uygulama Mülakatını kazanmış olsalar dahi işe alınmayacaktır.

Başvuru formu aşağıdaki linkte bulunmaktadır.