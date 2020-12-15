Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

1- Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır.

2- Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

3- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (ilgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri'ni sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)

4- Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinde (www.kayseri.edu.tr) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.

5- Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

6- ilan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nın 0352 432 38 38-10606 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

7- Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.

8- Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

9- Profesörler Doçent kadrosuna, Doçentler de Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna müracaat edemezler.

NOT: Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında ilanda değişiklik veya ilan iptali yapılabilir.

PROFESÖR KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

- Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi'nde açık bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.

- Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya haricinde) Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

- Adayların ilan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi'nde açık bulunan doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.

- 2547 sayılı Kanun'un 24. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

- Adayların, dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

DR. ÖĞR. ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU İÇİN

Adayların ilan edilen Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Kayseri Üniversitesi'nde ilgili birimde açık bulunan Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato İlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.

- 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

- Adayların, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Dr. Öğr. Üyesi adayları Rektörlük Evrak Kayıt Birimine başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla 4 takım yayın dosyasını ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO ) teslim edeceklerdir. Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından; fakülte ve yüksekokul kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmış beş) puanın muadili bir puan, meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için en az 55 (elli beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 55 (elli beş) puanın muadili bir puan almış olmak. Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından fakülte ve yüksekokul kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan, meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için en az 55 (elli beş) puan veya muadili bir puan almış olmak.

Not:

- 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

- Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.