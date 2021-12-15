Kayseri Ulaşım Aş parkomat personel alımı yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İŞKUR üzerinden en az Lise mezunu otopark parkomat personeli alımı yapacağını bildirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kayseri Ulaşım A.Ş. İŞKUR üzerinden kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda otoparkta çalışacak parkomat personeli alımı yapacak!

Kayseri'de yeni tramvay hatları terminal ve anayurt hatları yakında açılacak olması sebebiyle Ulaşım Aş personel alımı, Makinist alımı, Vatman Alımı, Güvenlik alımı, Temizlik Personeli Alımı, personeli alımı için istediği başvuru şartları nelerdir? Nereye başvuru yapılacak? İşte ayrıntılar…

ULAŞIM AŞ HENÜZ YENİ AÇILACAK HATLAR İÇİN PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLAMADI İLAN YAYINLANDIĞI ANDA SİTEMİZDE GÜNCEL ŞEKLİ İLE YER ALACAKTIR. AŞAĞIDA BULUNAN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN BİZİ TAKİP EDİN HERKESTEN ÖNCE HABERİNİZ OLSUN

ULAŞIM AŞNİN ÖNCEDEN YAYINLADIĞI DİĞER İLANDA ŞARTLAR ŞÖYLEYDİ;

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kendi web sayfası üzerinden, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım A.Ş, 5 temizlik alımı için ilan yayınladı. İlana göre güvenlik personeli alım başvuruları başlamış olup, adayların en geç 01 Ekim 2019 tarihine kadar, Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No:2 KAYSERİ adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

En az ilkokul mezunu olmak,

18-38 yaş aralığında bay olmak,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

Askerliğini yapmış olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)

Sabıka kaydı

İkametgâh ilmühaberi

Vesikalık fotoğraf (1 adet son altı ay içinde çekilmiş olmak şartı ile)

Öğrenim durumu belgesi

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