Kayseri Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, Kayseri Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, detayları yazımız devamında...

Kayseri Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Türkiyemiz hükümetimiz son senelerde sağlık alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirmektedir. Sağlık alanındaki yatırımların en önemlisi de hemen hemen çok sayıdaki şehirimizde hizmete giren şehir hastaneleri başı çekmektedir. Türkiyenin en büyük şehşr hastanelerinden birisi olan Kayseri şehrimizde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Kayseri Şehir Hastanesi’dir. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesine hastaların memnuniyeti ve hizmeti açısından açık kadro ve poziyonlara personel ihtiyaçları sebebi ile çok sayıda memur işçi personel eleman alımı gerçekleştirilmektedir. Kayseri Şehir Hastanesi ilgili birimlerince yayımlanan iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, istenilen nitelik ve özellikler, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu merak ettiğiniz sorular yazımızın devamındadır. Kayseri Şehir Hastanesi, Türkiyemizdeki en büyük hastanelerden biri olmakla birlikte, 1.583 kapasiteli olarak hizmete açılmış durumdadır. Sadece kabul edilecek hasta sayısı açısından değil, aynı zamanda da çevre illerde ve Kayseri bölgesinde istihdam yaratması açısından da oldukça önemli bir projedir. Kayseri Şehir Hastanesinin ilgili biimlerince yayınlanan veya ileride açık kadro ve pozisyonlar için yayınlanması muhtemel iş ilanları içinde; temizlik personeli, otopark görevlisi, hasta yönlendirme / refakat / resepsiyon ve tanışma personeli, bahçe bakım personeli, ebe, hemşire, ilaçlama personeli, depo personeli, aşçı, güvenlik görevlisi, bulaşıkçı, doktor, şoför gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer almaktadır. Kayseri Şehir Hastanesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Kayseri Şehir Hastanesi İş Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Kayseri Şehir Hastanesinin işletme hakkı YDA Group şirketi taraafında ihale ile alınmıştır. Şehir hastanesi bünyesine istihdam edilecek personeller için işe alım ilanları düzenli olarak İŞKUR üzerinden ilana çıkılmaktadır. İŞKUR web adresi üzerinden veya İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerinden takip ederek, size uygun kadro ve pozisyonlara iş başvuru formu doldurularak başvuru yapılabilir. Akabinde yapacak olduğunuz iş başvuruları kurumun insan kaynakları departmanınca detaylı olarak incelenecek ve başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar iş görüşmesi için çağrılacaklardır.

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