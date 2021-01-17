Kayseri Kızılay Hastanesi Personel Alımı, İş ilanları ve İş Başvurusu

Kayseri şehri ve iç Anadolu’da özel hastane branşında hastalar tarafından vazgeçilmez olan ve klinik ve hekim kadrosu ile son derece güven duyularak zirveye yerleşen Kayseri Kızılay Hastanesi’nin Hastalarının ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak ve çalışanlarının haklarını gözeterek yasal şartlar doğrultusunda verilen sağlık hizmetini sürekli iyileştirmek ana politika olarak benimsemiş Özel Erciyes Hastanesi sağlık hizmetlerinde insanlığın güvenini kazanmak ve bu güvenin devamlılığını sağlamayı uluslar arası standartlarda sağlık hizmeti sunan, öncelikli tercih edilen, güvenilir, referans kuruluş olmak; bilgi, beceri ve duyarlı hizmet anlayışıyla, farklılık yaratarak tüm insanlığa ulaşmayı hedeflemektedir. İç Anadolu’nun tek özel sağlık kompleksi halindeki en büyük hastanelerinden birisi olmayı başarmıştır. Kayseri Kızılay Hastanesi özel sağlık alanındaki gelişmeleri ve teknolojileri kendi bünyesinde toplayarak kaliteli ve dünya standartlarında insanların ilgisini çeken ve uzman hekim kadrosu ile insanlara güven veren sağlık hizmeti vermeye başlamıştır.

Kayseri Kızılay Hastanesi bünyesinde hizmet kalitesi ve sürdürebilirliği açısından çok fazla rakamlarda sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli çalışmaktadır. Aynı zaman da Hizmetli kadroları, veri toplama görevlisi, asistan, güvenlik ve temizlik görevlisi, bilişim personeli, oto park görevlisi, hasta bakıcı olarak çalışmakta olan çok sayıda bay ve bayan personeli bulunmaktadır.

Hizmet kalitesi açısından bu kadar çok personel barındıran Kayseri Kızılay Hastanesi, personel içinde evlilik, doğum, sağlık problemleri, emeklilik vb farklı sebebleri neticesinde işten ayrılan ve zorunlu izin kullanan personellerin yerini dolduracak personel alımı yapacaktır. Kayseri Kızılay Hastanesi açık kadro ve pozisyonları için iş ilanları ile personel alımı yapmaktadır. Kayseri Kızılay Hastanesi iş başvurularını genellikle kendi sitesinin insan kaynakları kısmından yayımlamakta olup bizlerde sizler için bu ilanları yakından takip etmekteyiz. Kayseri Kızılay Hastanesinde iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker devamında iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com internet sitemizin adresini sık kullanılanlar sekmesine ekleyip, ayrıca her gün düzenli olarak takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.