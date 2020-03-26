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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü 99 Sözleşmeli Personel Alımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 32000 sağlık personeli alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Hastanelere kura ile mi alım yapılacak Virüsle mücadele kapsamında ek tedbir amaçlı, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Hastanelere İşkur Üzerinden Temizlik görevlisi, Klinik Destek Elemanı, Güvenlik Görevlisi, Aşçı Personel Alımı Yapacak Detaylar haberde..

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü 99 Sözleşmeli Personel Alımı
26 Mart 2020 Perşembe 11:45

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü 99 Sözleşmeli Personel Alımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 32000 sağlık personeli alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Hastanelere kura ile mi alım yapılacak Virüsle mücadele kapsamında ek tedbir amaçlı, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Hastanelere İşkur Üzerinden Temizlik görevlisi, Klinik Destek Elemanı, Güvenlik Görevlisi, Aşçı Personel Alımı Yapacak Detaylar haberde..

Sağlık Bakanlığımız tarafından Ülke Genelinde alımı yapılacak olan 14.000 personelden ilimiz için alınacak 99 kişilik ilanın detayları paylaşılmıştır.

Bahse Konu İlanlara Koronavirüs tedbirleri gereği İl Müdürlüğümüze şahsen gelerek yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız https://esube.iskur.gov.tr internet adresimiz üzerinden, E-Devletten yada ALO 170 Çağrı Merkezimiz üzerinden başvurularını yapabilirler.

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TALEPLERE BAŞVURULAR YALNIZCA İNTERNET SİTEMİZDEN, E-DEVLET ÜZERİNDEN VE ALO 170 ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN YAPILABİLECEKTİR.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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