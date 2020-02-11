Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü en az lise mezunu 4 İşçi Personel Alımı yapacak, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü 4 ahçı personel alımı yapacak detaylı bilgi haberde...

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü 4 İşçi Personel Alımı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE NORMAL STATÜDE 4 AŞÇI ALIMI YAPILACAKTIR.





TALEP ŞARTLARINA DURUMU UYAN ADAYLAR BAŞVURU YAPTIKTAN SONRA; SONUÇ, KURA, MÜLAKAT, DUYURU VB… DİĞER TÜM İŞLEMLERİNİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN www.kayseriism.saglik.gov.tr İNTERNET ADRESİ ÜZERİNDEN TAKİP EDECEKTİR.

Özel Koşullar

1-Orta Öğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri(Mutfak) Veya Aşçılık Bölümü Mezunu Olmak

2-En Az Ortaöğretim Mezunu Olmak.

3-Kayseri İli Melikgazi, Kocasinan, Talas İlçesinde İkamet Etmek.

4-Askerlik Hizmetini Fiilen Yapmış, Muaf veya Tecilli Olmak.

5-İstihdam Edilecek Sürekli İşçi 2 (İki) Ay Deneme Sürecine Tabidir.

6-Mali Ve Sosyal Hakları 4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Uygulanır.

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