Kayseri Gross 38 Toptan VE Perakende Satış Hizmetleri Sanayi Ve Tİcaret Limited Şirketi personel Alımı İş Başvuru Formu
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Kayseri Gross 38 Toptan VE Perakende Satış Hizmetleri Sanayi Ve Tİcaret Limited Şirketi personel Alımı İş Başvuru Formu
TÜrkiye İş Kurumu
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KAYSERİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
|GROSS38 TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Yayınlanma Tarihi: 14.09.2020
|Görüntülenme Sayısı
|1349
|Başvuru Sayısı
|85
|Çalışma Şekli
|Tam Zamanlı
|Son Başvuru Tarihi
|30.09.2020
|İşveren Statüsü
|Özel
|Pozisyon
|2
|İş Tanımı
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FİRMADA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE KASİYER PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.
ÇALIŞMA SAATLERİ : 08:30-18:00 PAZAR GÜNÜ TATİLDİR.
SERVİS İMKANI YOKTUR.
LÜTFEN KURUMA GELEREK YA DA ONLİNE BAŞVURU SONRASI FİRMADAN RANDEVU ALARAK GÖRÜŞMEYE GİDİNİZ.
|Nitelik ve Beceriler
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TOSBACK PROGRAMI BİLMEK
|Meslek Bilgileri
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|Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
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|Çalışma Adresi Bilgisi
|Çalışma Adresi
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|YENİ PERVANE MAH 6204 CAD NO:59 ( ESKİ HAL KOMPLEKSİ YERİ )
KOCASİNAN
KAYSERİ / TÜRKİYE
|Tercih Edilen İkamet İlçeleri
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|HACILAR , MELİKGAZİ , KOCASİNAN , TALAS
|İrtibat Bilgileri
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|Ücret ve Diğer Bilgiler
|İş ilanında aranan şartların tamamını taşıdığımı, aksi takdirde sorumluluğun tarafıma ait olacağını, ilan şartlarını taşımıyor olmama rağmen beyanım nedeniyle işverene gönderilmek üzere oluşturulan nihai listeye girmiş olmam halinde Kurumun nihai listeden çıkartma yetkisi bulunduğunu kabul/taahhüt ederim.
|Önyazı Ekleme
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|İşe Başvuru Detayı
|UYARILAR
|İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIYORSANIZ DİKKAT!
1. Haklı bir nedene dayanmaksızın belirtilen tarihe kadar yapılan çağrıya cevap vermeyen veya görüşmeye gitmeyenlerin işsizlik ödeneği kesilmektedir.
2. Önerilen işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödeneği kesilmekte tekrar başlatılmamaktadır.
|SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ DİKKATİNE!
1. Haklı bir nedene dayanmaksızın belirtilen tarihe kadar önerilecek işe / programa yönlendirilmek üzere yapılan çağrıya cevap vermeyen veya çağrı sonrasında görüşmeye gitmeyenlerin, bu durumun üçüncü kez tekrarı halinde nakdî düzenli sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecektir.
2. Önerilen işi / programı haklı bir nedene dayanmaksızın üçüncü kez reddedenlerin nakdî düzenli sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecektir.
Market bünyesinde Kasiyer Manav Züccaciye Alanlarında tam zamanlı çalışabilecek bay-bayan elemanlar Alınacaktır
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