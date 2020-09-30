Kayseri Gross 38 Toptan VE Perakende Satış Hizmetleri Sanayi Ve Tİcaret Limited Şirketi personel Alımı

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIYORSANIZ DİKKAT! 1. Haklı bir nedene dayanmaksızın belirtilen tarihe kadar yapılan çağrıya cevap vermeyen veya görüşmeye gitmeyenlerin işsizlik ödeneği kesilmektedir. 2. Önerilen işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödeneği kesilmekte tekrar başlatılmamaktadır.

SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ DİKKATİNE!



1. Haklı bir nedene dayanmaksızın belirtilen tarihe kadar önerilecek işe / programa yönlendirilmek üzere yapılan çağrıya cevap vermeyen veya çağrı sonrasında görüşmeye gitmeyenlerin, bu durumun üçüncü kez tekrarı halinde nakdî düzenli sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecektir.

2. Önerilen işi / programı haklı bir nedene dayanmaksızın üçüncü kez reddedenlerin nakdî düzenli sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecektir.