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Kayseri Gross 38 Toptan VE Perakende Satış Hizmetleri Sanayi Ve Tİcaret Limited Şirketi personel Alımı

Kayseri Gross 38 Toptan VE Perakende Satış Hizmetleri Sanayi Ve Tİcaret Limited Şirketi personel Alımı İş Başvuru Formu

Kayseri Gross 38 Toptan VE Perakende Satış Hizmetleri Sanayi Ve Tİcaret Limited Şirketi personel Alımı
30 Eylül 2020 Çarşamba 16:37

Kayseri  Gross 38 Toptan VE Perakende Satış  Hizmetleri Sanayi Ve Tİcaret Limited Şirketi personel Alımı İş Başvuru Formu

TÜrkiye İş Kurumu



KAYSERİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
GROSS38 TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yayınlanma Tarihi: 14.09.2020
Görüntülenme Sayısı 1349 Başvuru Sayısı 85 Çalışma Şekli Tam Zamanlı
Son Başvuru Tarihi 30.09.2020 İşveren Statüsü Özel Pozisyon 2
İş Tanımı

FİRMADA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE KASİYER PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.

ÇALIŞMA SAATLERİ : 08:30-18:00  PAZAR GÜNÜ TATİLDİR.

SERVİS İMKANI YOKTUR.

LÜTFEN KURUMA GELEREK  YA DA ONLİNE BAŞVURU SONRASI FİRMADAN RANDEVU ALARAK  GÖRÜŞMEYE GİDİNİZ.
Nitelik ve Beceriler

TOSBACK PROGRAMI BİLMEK
Meslek Bilgileri
Meslek Deneyim
Kasiyer
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
Öğrenim
En Az Öğrenim Seviyesi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi : Önlisans
Cinsiyet Yaş
Erkek
Kadın 18- -30 (30.09.2002 - 14.09.1990 tarihleri arasında doğan kişiler)
Çalışma Adresi Bilgisi
Çalışma Adresi : YENİ PERVANE MAH 6204 CAD NO:59 ( ESKİ HAL KOMPLEKSİ YERİ )
KOCASİNAN
KAYSERİ / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkamet İlçeleri : HACILARMELİKGAZİKOCASİNANTALAS
İrtibat Bilgileri :
İsim : GÖKHAN KESER
Ünvan : İNSAN KAYNAKLARI
Telefon : 905334996725 E-posta :
Ücret ve Diğer Bilgiler
İş ilanında aranan şartların tamamını taşıdığımı, aksi takdirde sorumluluğun tarafıma ait olacağını, ilan şartlarını taşımıyor olmama rağmen beyanım nedeniyle işverene gönderilmek üzere oluşturulan nihai listeye girmiş olmam halinde Kurumun nihai listeden çıkartma yetkisi bulunduğunu kabul/taahhüt ederim.
 
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İşe Başvuru Detayı
UYARILAR
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIYORSANIZ DİKKAT!

1. Haklı bir nedene dayanmaksızın belirtilen tarihe kadar yapılan çağrıya cevap vermeyen veya görüşmeye gitmeyenlerin işsizlik ödeneği kesilmektedir.
2. Önerilen işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödeneği kesilmekte tekrar başlatılmamaktadır.
SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ DİKKATİNE!

1. Haklı bir nedene dayanmaksızın belirtilen tarihe kadar önerilecek işe / programa yönlendirilmek üzere yapılan çağrıya cevap vermeyen veya çağrı sonrasında görüşmeye gitmeyenlerin, bu durumun üçüncü kez tekrarı halinde nakdî düzenli sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecektir.
2. Önerilen işi / programı haklı bir nedene dayanmaksızın üçüncü kez reddedenlerin nakdî düzenli sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecektir.


Market bünyesinde Kasiyer Manav Züccaciye Alanlarında tam zamanlı çalışabilecek bay-bayan elemanlar Alınacaktır
 
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