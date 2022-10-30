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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 personel alınacak.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Polisevi personel alacak
Kamusaati
Kamusaati
30 Ekim 2022 Pazar 03:55

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 personel alınacaktır. Geçici süreli kadroda görevlendirilecek personeller 5 garson 3 bulaşıkçı ve 3 temizlik görevlisi olarak görev yapacaklardır.

Adaylar başvurularını 31 Ekim 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak hizmet noktalarından şahsen ve ALO 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır.

Adaylar için kura çekim işlemleri 7 Kasım 2022 Tarihinde 10:00 - 11:00 saatleri arasında Polisevi Şube Müdürlüğü organizasyon salonunda yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

En az ilkokul en fazla lise mezunu olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Alanında en az 3 yıl deneyimli olmak,

Kayseri ili Merkez ve belirtilen ilçelerinde ikamet ediyor olmak.

GARSON ALIMI İÇİN

Alanında en az 3 yıl deneyimli olmak.

Temizlik görevlisi alımı için Alanında en az 2 yıl deneyimli olmak.

Adaylar için İŞKUR başvuru numaraları 00007121662, 00007121682 ve 00007121801’dir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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