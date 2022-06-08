Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0

Kastamonu İl Özel İdaresi 31 İşçi Personel Alımı Yapacak, Güncel İş ilanı iş başvurusu ve başvuru formu

Kastamonu İl Özel İdaresi 31 İşçi Alacak Kastamonu İl Özel İdaresi çok sayıda personel alımı, Ağır vasıta şoförü alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Kastamonu İl Özel İdaresi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Kastamonu İl Özel İdaresi 31 İşçi Personel Alımı Yapacak, Güncel İş ilanı iş başvurusu ve başvuru formu
Kamusaati
Kamusaati
08 Haziran 2022 Çarşamba 00:15

Kastamonu İl Özel İdaresi Ağır vasıta şoförü alımı, Personel Alımı Yapacaktır. Başvuru belgesi ve ilana başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir. Şartları Tutan Adaylar Kastamonu İl Özel İdaresine Şahsen Başvuru Yapacaktır. Son Başvuru Tarihi 16 Haziran 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruları yapabilirler.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İncesu Belediyesi 11 İşçi Personel Alımı Yapacak
İncesu Belediyesi 11 İşçi Personel Alımı Yapacak
0
Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı güvenlik ve temizlik personel alımı BAŞVURU EKRANI
Kayseri Ulaşım Aş 2022 Yılı güvenlik ve temizlik personel alımı BAŞVURU EKRANI
0
2022 Haziran Ayı Personel Alımı ve İş İlanları! Binlerce KPSS'li KPSS siz Memur ve İşçi alımı GÜNCELLENDİ
2022 Haziran Ayı Personel Alımı ve İş İlanları! Binlerce KPSS'li KPSS siz Memur ve İşçi alımı GÜNCELLENDİ
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.