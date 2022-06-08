Kastamonu İl Özel İdaresi 31 İşçi Personel Alımı Yapacak, Güncel İş ilanı iş başvurusu ve başvuru formu

Kastamonu İl Özel İdaresi 31 İşçi Alacak Kastamonu İl Özel İdaresi çok sayıda personel alımı, Ağır vasıta şoförü alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Kastamonu İl Özel İdaresi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..
Kastamonu İl Özel İdaresi Ağır vasıta şoförü alımı, Personel Alımı Yapacaktır. Başvuru belgesi ve ilana başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir. Şartları Tutan Adaylar Kastamonu İl Özel İdaresine Şahsen Başvuru Yapacaktır. Son Başvuru Tarihi 16 Haziran 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruları yapabilirler.