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Kartal Belediyesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Kartal Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Kartal Belediyesi Personel Alımı

Kartal ilçemiz Kartal Bizans İmparatorluğu döneminde VI. yüzyıl başlarında "Kartalimen" isminde küçük bir balıkçı köyü olarak kuruldu. "Kartal" adını ilk defa sahilde balık avlamak için gelip buraya yerleşen "Kartelli" isminde bir balıkçıdan almıştır. Bizans zamanında, liman önemi taşıyan bu beldeye "Kartalimen" denildiği de bilinmektedir.

Kartal İlçesinin tarihî gelişimini 6.asrın başlarından itibaren tetkik etmek mümkündür. İlçenin Samandıra ve Yakacık gibi yerleşim birimlerinde yapılan kazılarda çıkan tarihî eserlerin Bizans devrine ait oldukları anlaşılmıştır. 1080-1083 yıllarında bütün Anadolu'yu alan Selçuklu Sultanı Süleyman Şah tarafından Pendik, Kartal ve Maltepe'nin fethedilmesinden sonra bu hükümdarla zamanın Bizans imparatoru arasında

Detaylı bilgi belediye internet adresinden ve www.kamusaati.com internet sitemizden alınabilir. Kadrolu istihdam konusunda Kurumların memur istihdam talepleri ise kurumların talebi dogrultusunda ilgili mevzuat çerçevesinde işkur ve devlet personel başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Burada da KPSS puanı ve Kurum Sınavı (Yazılı veya Sözlü) esas alınmaktadır.

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