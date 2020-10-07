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Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170 iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu

Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170 iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu

Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170 iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu
07 Ekim 2020 Çarşamba 14:28

Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170 iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu

ÖSYM, KPSS 2020/13 tercih kılavuzunu yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli 170 personel alınacak

KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Karayolları Genel Müdürlüğü KPSS-2020/13 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 07 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 12 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/13 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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