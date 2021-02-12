Karaköprü Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Karaköprü Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Karaköprü Belediyesi Personel Alımı

Karaköprü Belediyesi Personel Alımı Güncel İş İlanları

Daha önce Şanlıurfa merkeze bağlı bir köy olan Karaköprü Köyü, 7 Haziran 1992 tarihinde belde olmuş ve 2012 yılında belediyecilik kanununda yapılan düzenleme ile ilçe statüsüne kavuşmuştur.

İmar, ulaşım, kentsel alt yapı, çevre ve çevre sağlığı, temizlik, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri ile adından söz ettiren Karaköprü Belediyesi, önceliğine vatandaşlarının memnuniyetini alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında çok yönlü olarak sürdürdüğü belediyecilik faaliyetlerinde istihdam etmek üzere personel alımı yapmaya hazırlanan kurum, bu sayede vatandaşlarından gelecek taleplere daha kısa sürede dönüş yapabilmeyi hedeflemektedir.

Karaköprü Belediyesi İşçi Alımı

Özellikle son dönemlerde yaptığı yatırım alanlarında istihdam etmek üzere ihtiyaç duyduğu personelleri sözleşmeli işçi kadrosuyla bünyesine alacağı tahmin edilen Karaköprü Belediyesi’nin, yeni personellerine diğer kadrolardaki mevcut personelleri ile yaklaşık olarak aynı maaşları ve aynı sosyal hakları tanıyacağı öngörülmektedir.

Karaköprü Belediyesi’nin kadrosuna yeni dahil olacak personellerine ayrıca 08.00 ile 17.00 saatleri arasında mesai uygulayacağı ve mesai saatleri dışında çalışmak durumunda kalırlarsa da maaşlarına ek olarak ekstra mesai ücreti ödeyeceği bilinmektedir.

Karaköprü Belediyesi Memur Alımı

Karaköprü Belediyesi memur alımı ilanlarında ise istenilen kriterler daha çok lise ve üstü bir okuldan mezun olmak ile 18-35 yaş aralığında olmak şeklindedir. Ancak özellikle de uzmanlık düzeyinde alımlarda yaş sınırı daha da yüksek olmaktadır. Genel memur ilanlarında, en fazla 35 yaş koşulu bulunurken uzmanlık ilanlarında bu kriter 40 yaş üstüne çıkabilmektedir.

Memur alımlarında şansını denemek isteyen adaylar, Karaköprü Belediyesi memur alımları için verilen ilanların detaylarını dikkate alarak, iş süresini öğrenmelidirler. Bu süre; kısa, uzun ya da belirsiz zamanlı olarak belirtilmektedir.

Eğer uzun süreli görev almak istiyorsanız, kısa dönemlik işler sizin için uygun olmayabilir. Özellikle de zaten belirli bir işte çalışıyor ancak belediye bünyesinde çalışabilmek adına başvuruda bulunuyorsanız, kısa dönemlik ilanlara müracaat etmeden önce yeniden düşünmenizi öneririz.

Karaköprü Belediyesi İş İlanları

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hareket eden kurum aynı zamanda ilçede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi adına da birçok yatırım yapmaktadır. Bu sayede Karaköprü’de işsizliği yenmeyi hedefleyen kurum, İşkur ile ortaklaşa çalışmalar yapmakta ve belediye bünyesine de personel alımı yapmak için internet sitesi üzerinden iş ilanı yayınlamaya hazırlanmaktadır.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Karaköprü Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Karaköprü Belediyesi kadrosunda sözleşmeli işçi olarak yer almak isteyen vatandaşların belediyenin internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan iş başvuru formunu eksiksiz doldurarak ön başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuruları uygun görülen adaylarla insan kaynakları birimi iletişime geçmekte ve mülakat için belediyenin ilgili birimine çağırmaktadır. Memur kadrosuyla belediye bünyesine dahil olmak isteyenlerin ise KPSS’den uygun puanı almış olmaları ve ÖSYM tarafından belediyesi kadrosuna yerleştirilmiş olmaları gerekmektedir.

Karaköprü İş İlanları

Karaköprü iş ilanları güncel bir şekilde iş bulmak isteyen adayların faydalanabilecekleri duyurular olmaktadır. Bu kısımda her seviyede personel alımları gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla Karaköprü’de ikamet etmekte olan ve aynı zamanda iş arayan vatandaşların bu ilanları güncel bir şekilde takip etmelerini öneriyoruz.

İş bulma şansınızı daha da arttırmak için hedefinizi belediye personel alımları ile sınırlı tutmadan, bölgedeki farklı iş ilanlarını da değerlendirmelisiniz. Bu sayede de uzun ya da kısa süreli, en az asgari ücret geliri sağlanan bir iş bulabilirsiniz…

Karaköprü Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Karaköprü Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Karaköprü Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Karaköprü Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Karaköprü Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Karaköprü Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Şanlıurfa Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Şanlıurfa Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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